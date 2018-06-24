إسرائيل: إطلاق صاروخ باتريوت على طائرة بدون طيار قادمة من سوريا

القدس المحتلة- بيروت: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق صاروخا مضادا للطائرات من طراز باتريوت على طائرة بدون طيار قادمة من سوريا الأحد لكنها انسحبت دون أن يصيبها وقال قائد في التحالف الإقليمي الداعم للأسد إن طائرة بدون طيار كانت تشارك في عمليات داخل سوريا.

ويحشد الجيش السوري بمساعدة قوات متحالفة معه الجنود ويرسل تعزيزات في إطار حملة عسكرية اتسع نطاقها لاستعادة أراض تسيطر عليها المعارضة قرب المنطقة التي استهدفت فيها الطائرة وعلى الحدود مع الأردن.

وتفيد مصادر مخابرات غربية بأن من المعتقد أن قوات مدعومة من إيران تدعم هجوم الجيش السوري على مجموعة بلدات تسيطر عليها المعارضة في محافظة القنيطرة قرب الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال قائد في التحالف الإقليمي الداعم للأسد “الطائرة المسيرة لعمليات الجنوب حول المعارك اقتربت قليلا نحو الجولان وضرب الاسرائيلي باتريوت من صفد ولم يصبها”.

ومنطقة جنوب غرب سوريا ذات أهمية استراتيجية لإسرائيل المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي صعدت هجماتها هذا العام على قوات مدعومة من إيران متحالفة مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وتقول إسرائيل إنها ستواصل ضرب أهداف إيرانية في سوريا بهدف إجبار طهران على الخروج من الحرب. (رويترز)