الخارجية الفلسطينية ترحب بالموقف البريطاني تجاه القدس الشرقية

رام الله: رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية الأحد بالموقف البريطاني الذي يؤكد أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من فلسطين المحتلة.

وأعرب بيان صادر عن الوزارة عن التقدير لإصرار الجانب البريطاني الرسمي أن تأتي زيارة الأمير ويليام للقدس الشرقية المحتلة في سياق زيارته إلى الأرضي الفلسطينية.

وجدد البيان التأكيد على أن اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل “مناف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهي خطوة معزولة لا تلقى الدعم والتأييد”.

وأكد بيان الخارجية الفلسطينية على الموقف الدولي الرافض للخطوة الأمريكية، والمتمسك بالقدس الشرقية المحتلة كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. (د ب أ)