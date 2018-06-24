أردوغان يصوت في اسطنبول ويؤكد: نسبة المشاركة في الانتخابات “جيدة”- (صور)

إسطنبول: أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رضاه عن نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات، واصفًا نسبة المشاركة بـ”الجيدة”.

جاء ذلك في تصريح صحافي عقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بمنطقة أُسكدار في مدينة إسطنبول.

وتابع أردوغان: “تشير المعلومات التي تلقيتها إلى وجود نسبة مشاركة جيدة بالانتخابات في عموم تركيا”.

وحول سير العملية الانتخابية قال أردوغان: “حتى هذه اللحظة لم تردنا أنباء عن مشاكل جدية في عملية الاقتراع بالانتخابات التركية في عموم البلاد”.

كما نوه أردوغان إلى إنه سيتابع جزءًا من نتائج الانتخابات في إسطنبول، والجزء الآخر منها في العاصمة التركية أنقرة.

وشدد خلال تصريحه على أن تركيا “سوف ترفع سقفها من خلال النظام الرئاسي من أجل الوصول إلى مستوى أرفع من الحضارات المعاصرة”.

وصباح الأحد، انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.

ومن المنتظر أن يدلي 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية. (الأناضول)