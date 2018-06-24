أول حادث سير لسائقة سعودية بعد أقل من ساعة على قرار القيادة- (فيديوهات)

“القدس العربي”: تسابق عدد كبير من المغردين السعوديين في شبكات التواصل الاجتماعي لتوثيق أولى حوادث السير بمشاركة نسائية، مع بداية تطبيق القرار الملكي، القاضي بالسماح للنساء بالقيادة.

وعلى الرغم من احتفائهم الكبير بهذا القرار التاريخي، الذي أعاد إلى النساء حقوقهن في القيادة، تناسلت مئات التغريدات، التي لا تخلو من طرافة لنشطاء سعوديين، رصدوا ما يجري على الطرقات، حيث ذكر أحدهم أن أول حادث سير سجل في تمام الساعة 12:50 دقيقة أي بعد بدء سريان قرار القيادة بـ50 دقيقة.

وصور مغرد آخر في مدينة الأحساء، في الساعة 2:30، أول حادث انقلاب لسيدة سعودية في شارع الملك فهد، موضحا أن الحادث تسبب في اصطدام 6 سيارات، وانقلاب سيارتها.

والحادث الأغرب وثق حسبما ذكر أحد المغردين سجل باقتحام سيدة بسيارتها محل صيدلة.

وجدير بالذكر أن السعودية أجازت للنساء قيادة السيارة، اعتبارا من تاريخ الأحد، تنفيذا لقرار صدر عن الملك سلمان العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة، وإصدار الرخص لها.