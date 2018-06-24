مصر.. طالبة تحاول الانتحار أثناء تأديتها امتحان “الأحياء”

القاهرة: حاولت طالبة مصرية، الأحد، الانتحار أثناء أدائها اختبارات الثانوية العامة، بالقفز من نافدة مدرسة؛ لـ”صعوبة الامتحان”.

وقال رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، في مؤتمر صحافي، إن “طالبة تدعى ناريمان أسامة، بمحافظة أسيوط (جنوب) ألقت بنفسها من نافذة المدرسة، خلال سير الامتحانات”.

وأوضح حجازي أنه “تم نقل الطالبة لمستشفى في المحافظة، ويوجد اشتباه كسر في العمود الفقري”.

وأفادت بوابة صحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة، أن الطالبة حاولت الانتحار “بسبب صعوبة امتحان مادة الأحياء”.

في السياق ذاته، أعلن حجازي “غلق 3 صفحات للغش عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال امتحانات اليوم لطلاب الثانوية العامة”.

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت إدارة امتحانات الثانوية العامة بمصر، إغلاق عشرات صفحات الغش الإلكتروني على الإنترنت، وضبط عدد من وقائع الغش داخل اللجان.

ويجرم القانون المصري الغش في الامتحانات بالمراحل التعليمية المختلفة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه (1100 دولار)، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه (2800 دولار)، أو بإحدى العقوبتين.

وفي 3 يونيو/ حزيران الجاري، بدأت اختبارات الثانوية، المحطة الفاصلة بين مرحلتي التعليم الأساسي والجامعي، وتنتهي في 1 يوليو/ تموز المقبل، وتجرى الاختبارات في 1777 لجنة، بمشاركة نحو 656 ألف طالب وطالبة في محافظات مصر الـ27.

وفي 2016، شهدت مصر عدة وقائع تسريب كانت هي الأوسع في تاريخ اختبارات الثانوية العامة في البلاد، ما أدى إلى اتخاذ قرارات حكومية بإعادة امتحانات بعض المواد، والقبض على مسؤولين وطلاب وتحويلهم إلى القضاء بتهمة “تسريب الامتحانات والإضرار العمد بمصلحة البلاد”.

والعام الماضي، أقرت مصر نظام “بوكليت” لمنع الغش وتسريب الأسئلة، والقائم على دمج أسئلة الامتحان في كراسة الإجابة، بعد أن كانت تجرى بورقتي أسئلة وإجابة منفصلتين. (الأناضول)