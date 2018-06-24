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“سجا سجا” تفوز بلقب أقبح كلب في مسابقة عالمية بكاليفورنيا- (صور)

Jun 24, 2018

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بيتالوما: فازت كلبة من فصيلة بولدوج تدعى (سجا سجا) من أنوكا بولاية مينيسوتا الأمريكية بلقب أقبح كلب في مسابقة عالمية أُجريت في بيتالوما بولاية كاليفورنيا الأمريكية السبت (23 يونيو حزيران).

ونالت الكلبة وعمرها تسع سنوات، التي يتدلى لسانها من فمها ولها أرجل عريضة، إعجاب لجنة المحكمين من بين ثلاثة كلاب.

وقادت صاحبة الكلبة وتدعى ميجان برينارد سيارتها لمدة 30 ساعة لتشارك في المسابقة لأول مرة.

وقالت بريمارد إنها كانت تثق بأن كلبتها “الجميلة – القبيحة” ستفوز باللقب وأنها ستحصل على 1500 دولار قيمة جائزة الكلب الفائز.

وستسافر الكلبة مع صاحبتها بالطائرة إلى نيويورك لتظهر غدا الاثنين (25 يونيو حزيران) في برنامج (توداي شو) في قناة إن.بي.سي التلفزيونية إذ يتعين على (سجا سجا) التعود من الآن على الظهور التلفزيوني. (رويترز)

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