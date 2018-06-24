﻿

الملياردير السعودي الأمير الوليد يركب سيارة تقودها ابنته في الرياض- (فيديو)

Jun 24, 2018

30ipj

الرياض: نشر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال شريطا مصورا يظهر فيه في سيارة تقودها ابنته في الرياض في الساعات الأولى من صباح الاحد (24 يونيو حزيران) مع تطبيق رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في المملكة المحافظة.

وكان الأمير الوليد بن طلال مؤيدا منذ وقت لرفع الحظر وقال متحدثا إلى ابنته وحفيداته اللاتي جلسن في المقعد الخلفي “السعودية الحين دخلت- الحمد لله- القرن الواحد وعشرين”.

وتأتي هذه الخطوة، التي صدر بها أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في سبتمبر أيلول الماضي، في إطار إصلاحات واسعة النطاق يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يسعى لتنويع اقتصاد أكبر دولة مُصّدرة للنفط في العالم وتحقيق انفتاح في مجتمع شديد المحافظة. (رويترز)

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left