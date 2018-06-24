إنكلترا تتأهل لثمن نهائي مونديال روسيا

تأهل المنتخب الإنكليزي، اليوم الأحد، إلى ثمن نهائي مونديال روسيا لكرة القدم، باكتساحه فريق بنما بستة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة.

وكانت بلجيكا قد تغلبت أمس السبت على تونس بخمسة أهداف لهدفين بنفس الجولة للمجموعة.

بذلك، تأهلت إنكلترا و بلجيكا باقتسامهما صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما احتلت تونس المركز الثالث دون رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن بنما.

جاء الشوط الأول بسيطرة كاملة من جانب المنتخب الإنكليزي مع محاولات على استحياء من جانب الفريق البنمي الذي قدم واحدة من أسوء المباريات من الفرق الـ 32 المشاركة في المونديال.

ولم ينتظر منتخب إنكلترا كثيرًا حتى سجل الهدف الأول عن طريق جون ساوتز في الدقيقة 8، ليعلن عن فرض سطوته مبكرًا على اللقاء، وتاولت المصائب بالهدف الثاني عن طريق هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 22 من زمن اللقاء.

وهدأت المباراة قليلًا بعد تقدم الإنكليز بهدفين، مما دفع الفريق البنمي لمحاولات تهديد مرمى جوردان بيكفورد ولكن لم يكونوا بالفاعلية المطلوبة.

بعدها عادت إنكلترا من جديد للتهديف، وهذه المرة عن طريق جيسي لينغارد في الدقيقة 36، ليعود بعدها بأربع دقائق جون ستونز ليضيف الرابع في الدقيقة 40 من زمن المباراة.

ورفض المنتخب الإنكليزي الخروج بهذه النتيجة، والتقدم برباعية نظيفة، ليضيف الهدف الخامس عن طريق هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 45+1 من زمن اللقاء.

وجاء الشوط الثاني هادئ للغاية من جانب الطرفين خاصة إنكلترا التي فضلت الحفاظ على اللياقة البدنية خاصة أن النتيجة أصبحت مضمونة والفوز والتأهل في اليد.

حاول منتخب بنما أن يشكل أي نوع من الخطورة على مرمى الأسود الثلاثة، ولكن خبرات لاعبي إنكلترا كانت حائلًا أمامهم.

وعاد منتخب الإنكليز من جديد ليسجل، ويخدم الحظ هاري كين الذي تصطدم بقدمه الكرة وتغير اتجاهها وتعلن عن الهدف الثالث له والسادس للأسود الثلاثة في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

ومع الهدوء الإنكليزي تمكن المنتخب البنمي من تسجيل هدف تاريخي أول لها في المونديال عن طريق فيليبي بالوي في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

وسيطر المنتخب الإنكليزي بالكامل على المباراة أمام اجتهادات بنما حتى صافرة النهاية بستة أهداف لهدف. (الأناضول).