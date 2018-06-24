نوال الكويتية أول فنانة تقود سيارتها في السعودية وتقول: هذه نصيحتي- (فيديو)

“القدس العربي”: عندما دقَّت الساعة 12 من بعد منتصف الليل، هنأت الفنانة نوال الكويتية السعوديات على دخول قرار قيادة المرأة السيارة حيز التنفيذ، متمنية للجميع دوام التوفيق، ومطالبة إياهن بالتأني في القيادة، واتباع الإرشادات المرورية.

وعند انتهاء حفلتها الغنائية في الرياض وخروجها من القاعة، قادت الفنانة نوال الكويتية سيارتها، لتكون بذلك الفنانة الأولى التي تقود سيارتها في السعودية، وعبَّرت نوال عن سعادتها البالغة بهذا الأمر.