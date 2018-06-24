وصول الأمير وليام إلى عمان في مستهل جولة تاريخية في الشرق الأوسط

عمان: وصل الأمير وليام نجل ولي العهد البريطاني الامير تشارلز إلى الأردن الأحد في مستهل رحلة تاريخية في الشرق الأوسط تشمل كذلك إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وحطت طائرة الأمير في مطار ماركا (شرق عمان) عند الساعة 16,05 (13,05 ت غ). وكان في استقباله ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

واستعرض الأمير وليام لدى نزوله من الطائرة التي كتب عليها “القوات الجوية الملكية” حرس الشرف الأردني بزي قوات البادية على الجانبين لتحيته.

ويلتقي دوق كامبريدج (36 عاما) في عمان ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله (23 عاما) الذي تخرج من أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية في بريطانيا التي ارتادها وليام.

ومن المقرر أن يلقي الأمير كلمة الأحد في مقر السفير البريطاني في عمان أثناء احتفال رسمي.

وسيزور الاثنين مدينة جرش الأثرية (50 كلم شمال عمان) ويتجول بين آثار المدينة الرومانية فيما سيتابع عرضا على المسرح الروماني القديم، ويقابل اطفالا وشبان اردنيين وسوريين.

ويتوجه الأمير وليام الذي يأتي في المرتبة الثانية في ولاية العرش البريطاني، إلى إسرائيل مساء الاثنين ليبدأ زيارته التاريخية التي تشمل كذلك الضفة الغربية المحتلة.

وسيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. (أ ف ب)