ظريف: “فشل” الاتفاق النووي سيكون “خطيرا جدا” لإيران

طهران: نقلت وكالتا أنباء إيرانيتان عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد قوله إن “فشل” الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني سيكون “خطيرا جدا” لإيران.

ونقلت وكالتا الأنباء الإيرانية والطلابية عن ظريف، أحد مهندسي الاتفاق المبرم في فيينا في تموز/ يوليو 2015، قوله ان “فشل الاتفاق سيكون خطيرا جدا بالنسبة الينا”.

واضاف ظريف حسب المصدر نفسه “هذا بالطبع ليس الحل الذي اختاره النظام” السياسي الايراني.

ولم تدخل الوكالتان في تفاصيل ما يمكن ان تكون عليه هذه المخاطر على ايران في حال فشل الاتفاق النووي.

ويتزامن كلام الوزير الايراني مع مفاوضات تجري بين ايران والاوروبيين لانقاذ اتفاق فيينا بعد ان قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده منه في ايار/ مايو.

ويتواصل تراجع الريال الايراني، الذي انخفض بأكثر من 47% منذ ايلول/ سبتمبر الماضي. وفي السوق الموازية كان سعر صرف الدولار الاحد 80 الف ريال إيراني.

واتفاق فيينا المبرم بين الجمهورية الاسلامية والقوى الكبرى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) صادقت عليه الامم المتحدة واصدرت قرارا بشأنه.

وسمح هذا الاتفاق بإنهاء سنوات من العزلة فرضت على إيران من خلال رفع قسم من العقوبات الاقتصادية الدولية ضد الجمهورية الاسلامية. في المقابل وافقت طهران على الحد من برنامجها النووي للتحقق من انها لا تسعى إلى امتلاك السلاح الذري.

وانسحاب واشنطن واتجاهها لفرض عقوبات معززة جديدة على إيران ساهما في مغادرة بعض المجموعات الاوروبية الكبرى لإيران وتخليها عن استثماراتها هناك.

وطهران الحريصة على الافادة من المنافع الاقتصادية المرتقبة من اتفاق فيينا طرحت شروطا على الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لمواصلة تطبيقه، اي مضي الأوروبيين في استثماراتهم في هذا البلد.

وفي نهاية ايار/ مايو هدد المرشد الاعلى علي خامنئي باستنئاف الانشطة النووية التي علقتها ايران طبقا لاتفاق فيينا في حال لم تلب مطالبها. (أ ف ب)