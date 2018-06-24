ملاعب مزوّدة بتقنية التبريد في عزّ الصيف بالدوحة تستقطب الآلاف لمشاهدة مباريات المونديال

الدوحة – “القدس العربي” – إسماعيل طلاي:

لم يمنع الوجه الشاحب للمنتخبات العربية، وتوالي نتائجها المخيبة في مباريات المونديال، من استمرار إقبال الجماهير العربية والأجنبية التي تتزاحم يوميا على منطقة المشجعين باستاد خليفة الدولي، وصالة علي بن حمد العطية بالسد ومطار حمد الدولي والحي الثقافي (كتارا) في قلب الدوحة، لمتابعة إثارة مباريات كرة القدم.

وجاءت مباريات مونديال روسيا لكرة القدم فرصة مواتية للجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية ومؤسسة “أسباير زون” للترويج لاستعداداتها المبكرة لمونديال قطر 2022، عبر الترويج لأحدث التكنولوجيا التي استعانت بها لتطوير ملاعب كرة القدم التي ستحتضن مباريات لأول مونديال في المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط عبر التاريخ.

وعلى الرغم من أن تقنية تبريد الملاعب بدأت قبل أشهر طويلة في استاد خليفة الدولي الذي أعيد افتتاحه بعد إعادة تأهيله وتطويره، فإن مباريات المونديال كانت فرصة أخرى للمنظمين لاستقطاب أكثر من 25 ألف متفرّج خلال أسبوع واحد فقط، اكتشفوا متعة متابعة مباريات كرة القدم في ملاعب مزودة بتقنية التبريد التي خفضت درجات الحرارة إلى 22 درجة مئوية، وباتت جاهزة لمونديال قطر 2022، في صورة استاد خليفة الدولي الذي زوّد بتقنيات عالية للتبريد في عز الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي.

تقنية تبريد صديقة للبيئة في أولى ملاعب مونديال قطر 2022

ويعتبر ملعب خليفة بعد التحديث، أولى ملاعب مونديال 2022 الي تمّ الانتهاء من تجهيزه؛ وبات مطابقاً لمواصفات الفيفا بعد الانتهاء من الإصلاحات الشاملة والأساسية في الملعب على مدى يزيد على سنتين من العمل المتواصل للانتهاء من التطوير في زمن قياسي.

وزوّد ملعب خليفة الدولي بتقنية تبريد مبتكرة وصديقة للبيئة تعتمد على تقنية تبريد المناطق ووحدات معالجة الهواء والتحكم الذكي، وتوفر هذه التقنية أجواء مثالية للجماهير واللاعبين على حدٍ سواء، حيث يُمكن باستخدامها تخفيض درجة الحرارة داخل الملعب إلى 21 درجة مئوية عند الحاجة، في الوقت الذي تصل فيه درجات الحرارة الخارجية إلى 40 مئوية. وتعمل هذه التقنية عبر استخدام موزعات هواء دافعة لتحقيق ثلاثة أغراض هي تبريد مدرجات المشجعين، وتبريد أرض الملعب، وتقليل نسبة دخول الهواء الخارجي الساخن إلى الملعب المكيف عبر السقف المفتوح. وقد تم تركيب هذه الموزعات الهوائية بأماكن محددة حسب التصاميم والدراسات الهندسية التي أجريت أثناء مرحلة التصميم، فمنها ما تم تركيبه في محيط أرض الملعب، ومنها ما رُكّب على الجدران العلوية أو على مدرجات الاستاد.

سفراء يرصدون استعدادات الدوحة لمونديال 2022

ووسط حضور لافت لسفراء دول وإعلاميين وشخصيات بارزة، سجلت مباريات الدول العربية، وخاصة مصر والمغرب وتونس، أكبر نسبة حضور جماهيري من المواطنين والمقيمين، تلتها مباريات الفرق الكبرى كمباراة البرازيل وسويسرا والأرجنتين وكرواتيا.

ولم يخف سفير تونس صلاح الصالحي انبهاره بجاهزية استاذ خليفة الدولي الذي شهد إقبالاً لافتاً للجالية التونسية والعربية لمتابعة مباريات منتخب تونس، والتجاوب مع “الأخضر” برغم تواضع نتائج المنتخب، قائلاً: “تابعنا مباريات المنتخب التونسي في ظل حضور جماهيري مكثف من الجاليات العربية المختلفة وتواجد دبلوماسي كبير. لقد تابعنا المباريات في استاد خليفة الدولي، هذا الصرح المونديالي العظيم، وشعرنا بداخله وكأننا في فصل الشتاء بفضل تقنية التبريد المتطورة للغاية”.

وقال عيسى بن عبد الله الهتمي، مدير عام قنوات الكاس، في أثناء حضوره لإحدى مباريات المنتخب التونسي: “الأجواء مع الجالية التونسية حماسية للغاية كأننا موجودون في روسيا، والطقس ممتع بفضل تقنية التبريد التي خفضت درجات الحرارة إلى 22 درجة مئوية”.

كما حظيت منطقة المشجعين بإستاد خليفة الدولي بتغطية إعلامية مكثفة من الوسائل الإعلامية المختلفة التي تواجدت يوميًا، وعلى رأسها قنوات “بي إن سبورت “الرياضية وقنوات الكأس والجزيرة بالإضافة إلى تلفزيون قطر وغيرها من القنوات والصحف المحلية كالريان وقنوات شرق آسيوية كراديو “ماليالام الخليج “، بالإضافة إلى راديو و”ان إف إم “،وراديو “أوليف الهندي إف إم” وراديو “سونو إف إم. ”

وقال سعيد ابراهيم من الأردن: “هذه أول زيارة لي لاستاد خليفة الدولي وأنا منبهر جدًا بتقنية التبريد، فدرجة الحرارة خارج الملعب أكثر من 30 درجة مئوية وداخل الاستاد درجة الحرارة تقارب 20 درجة مئوية، سعيد جدًا بالحضور، فالأجواء الجماهيرية لمباراة البرازيل كانت حماسية بشكل كبير”.

مناطق للترفيه وخدمات 5 نجوم للمشجعين

وتتسابق مناطق المشجعين لاستقطاب الجماهير، عبر توفير ألعاب ترفيهية للعائلات، والتسابق لتوفير أجواء تسمح بمتابعة مباريات المونديال في قاعات وساحات، تدعل المتفرج يشعر بمتعة مشاهدة مباريات كرة القدم بخدمات من 5 نجوم.

وفي هذا الإطار، ابتكر الحي الثقافي كتارا نظاماً مختلفاً، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، حيث يمكّن عشاق كرة القدم من متابعة المباريات وهم جلوس في سياراتهم عبر شاشات عملاقة في أكثر من منطقة بالحي الثقافي (كتارا).

وصُمّمت منطقة المشجعين في “كتارا” خصيصاً لتوفر بيئة ترفيهية آمنة لكل أفراد العائلة. وستُقام في المنطقة مجموعة من العروض الترفيهية الحية بين المباريات، إلى جانب أنشطة للترفيه عن أفراد العائلة طوال الوقت.

وتعمل منطقة المشجعين في “كتارا” منذ 14 يونيو الماضي حتى نهاية المونديال في 15 يوليو المقبل، والدخول مجاني لمنطقة المشجعين، وتتيح منطقة المشجعين في “كتارا” لضيوفها الاستمتاع بأجواء مثيرة خلال المباريات بكل راحة من داخل سياراتهم.

وبجانب العرض المباشر لمباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي تُقام حالياً في روسيا على شاشات عملاقة، يستمتع الزوار بتجربة قيادة السيارة والتنقل بين الأكشاك واختيار الأطعمة والمشروبات ضمن مجموعة واسعة من المطاعم التي تقدّم خدماتها للجمهور.