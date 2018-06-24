إصابة 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شرقي غزة -(فيديوهات)

غزة :أصيب 3 فلسطينيين، الأحد، إثر قصف نفذته مقاتلة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين شرق حي الزيتون، شرقي مدينة غزة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، في تصريح وصل الأناضول نسخة منه، إن “3 فلسطينيين أُصيبوا بجراح مختلفة جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين شرقي قطاع غزة”.

ويعتبر ذلك القصف الثالث من نوعه اليوم، حيث قصفت طائرات إسرائيلية موقعا عسكريا يتبع لحركة حماس، إضافة لمركبة (دراجة نارية) قرب مخيم البريج، وسط قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق أنه استهدف مركبة في قطاع غزة، بزعم استخدامها من قبل مطلقي الطائرات الورقية الحارقة تجاه الأراضي المحيطة بغلاف القطاع.

واندلعت خلال الأيام الماضية، سلسلة حرائق في مستوطنات محيط غزة، بعد إطلاق متظاهرين فلسطينيين طائرات ورقية حارقة، وكذلك بالونات منفوخة بغاز الهليوم ومزودة بشعل نارية، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتكبد المزارعون الإسرائيليون خسائر مالية بالغة بسبب احتراق محاصيلهم، واضطرار بعضهم إلى حصادها بشكل مبكر.

ويطلق نشطاء فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه أراضي غلاف غزة منذ بداية مسيرات “العودة” التي انطلقت نهاية مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية الإسرائيلية.(الأناضول).

القناة 14: الحرائق مندلعة الآن في كل مكان في غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة pic.twitter.com/tGgOWlhMg5 — وكالة شهاب (@ShehabAgency) June 24, 2018

فيديو| اندلاع حريق في كيبوتس “حوليت” قبل قليل بفعل طائرات ورقية وبالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة. pic.twitter.com/l8t407YKtU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 24, 2018