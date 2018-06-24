السعودية.. نساءٌ وراء المِقود وأخرياتٌ خلف القضبان

باريس-’’ القدس العربي’’- آدم جابر:

عن السماح للنساء في السعودية بقيادة السيارة قالت صحيفة لوفيغارو ” الفرنسية “هي كلّها خطوات تندرج في إطار سياسية الانفتاح الاجتماعي لمحمد بن سلمان، الذي يعتزم تعويض عقود من الجمود”، موضحة أن هذا الانفتاح كان بمثابة حملة متواصلة هائلة لتحسين صورة السعودية خارجياً، لكنه ثمة قرارات شوهته وألقت بظلالها عليه، تتمثل في الاعتقالات المستمرة لعدة شخصيات ونشطاء حقوقيين، بما في ذلك مجموعة من الدعاة أصحاب النفوذ الكبير، كسلمان العودة.

ونقلت “لوفيغارو” عن خبير فرنسي وصفته بالمقرب من العائلة الحاكمة في السعودية قوله إن بن سلمان ’’ يريد ابتكار طبقة جديدة من الزعماء الدينيين’’. وهي مهمة يتولاها محمد عبد الكريم العيسى -أمين عام رابطة العالم الإسلامي، المسؤول عن تنظيف هذه المنظمة. وفي هذه الإطار يتردد هذا الأخير على أوروبا للترويج لهذا المشروع.

كما ذكّرت” لوفيغارو” بحملة التطهير الواسعة التي قام بها بن سلمان تحت غطاء مكافحة الفساد، واحتجز بموجبها عشرات الأمراء ونخبة من رجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون قبل أن تحصل’’ تفاهمات’’ أسفرت عن إطلاق سراحهم. وقد أراد الأمير الشاب من حملة التطهير هذه المزعومة تدمير شبكات الأعمال تحت حكم الملك الراحل عبد الله، توضح الصحيفة الفرنسية، مشيرة في نفس الوقت إلى أنه بسبب’’ التخويف’’ أصبح العديد من رجال الأعمال داخل السعودية في حالة من الترقب والانتظار بينما أصبح آخرون لاجئين في الخارج، نقلاً عن زعيم دولة عربية مجاورة.

وتابعت ” لوفيغارو ” التّذكير بأن أوائل شهر يونيو / حزيران الجاري شهدت اعتقال 17 شخصاً بتهمة تهديد أمن المملكة، بمن فيهم العديد من الناشطات الحقوقيات اللواتي قمن بحملات من أجل منح المرأة السعودية الحق في القيادة وإنهاء ولاية الذكور. وأكد دبلوماسي سعودي للصحيفة الفرنسية أن هؤلاء المعتقلين “كانوا يتجسسون لصالح دولة قطر”. وللإشارة فقد تم لاحقاً إطلاق سراح ثمانية من بين الـ ـ17 الذين تم اعتقالهم، في حملة’’ قمع غامضة المعالم’’، حسب هيومن رايتس ووتش.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن الباحثة فتيحة دازي قولها إن’’ السلطة في السعودية تعطي تعهدات لتهدئة المتدينين والحفاظ على مسار التغيير ولكن بوتيرة محمد بن سلمان’’، فيما يشيرُ رجل أعمال إلى أن الأمير الشاب يريد’’ السيطرة على كل شيء’’ وأنه قد نجح حتى الآن في هذا الأمر بعد توطيد سلطته، و’’ يراهن على الارتفاع المرتقب في برميل النفط الذي سيعيد الأوكسجين إلى الميزانية السعودية’’.

و على الصعيد الخارجي، فإن ’’إيران هي الهاجس الأول الذي يسكن محمد بن سلمان، لكن بفضل دونالد ترامب أصبح مقتنع بأنه فاز بمواجهته ضد إيران ، وأن طهران لن تتعافى’’، كما تقول « لوفيغارو » نقلاً عن دبلوماسي لم تذكر إسمه، والذي اعتبر أيضا أن بن سلمان يسعى من جهة أخرى إلى الخروج من المستنقع اليميني، من دون أن يسيء إلى “الإرادة شبه الإمبراطورية” لحليفته الإمارات العربية المتحدة التي تتصدر معركة استعادة السيطرة على ميناء الحديدة. أما في سوريا، يتابع الدبلوماسي، فقد خرج محمد بن سلمان من اللعبة لإرضاء بوتين وإبقاء روسيا في مبرازته مع إيران بشأن سوق النفط.