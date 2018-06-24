وفاة المحامية الألمانية الإسرائيلية المؤيدة للفلسطينيين فيليتشيا لانغر  

برلين: توفيت الجمعة المحامية والمدافعة عن حقوق اغنسان الالمانية الإسرائيلية فيليشيا لانغر (87 عاما) التي واجهت انتقادات في إسرائيل لدفاعها عن الفلسطينيين.

ولانغر التي توفيت بالسرطان في أحد مستشفيات توبينغن بجنوب غرب ألمانيا، كانت معروفة ابان ستينات وسبعينان القرن الماضي بدفاعها عن المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وبأعمالها التي تتضمن انتقادات حادة لجيش الاحتلال الاسرائيلي.

وكتب النائب في الكنيست دوف خينين ان “فيليشتيا لانغر كانت مثالا للشجاعة والتفاني والالتزام، وكانت تعتبر أحد اهداف وجودها المساهمة في بناء جسر فوق فجوة الكراهية بين الشعوب”.

وذكر خينين الذي ينتمي الى حزب “حداش” الشيوعي الإسرائيلي بانها اشتهرت بعد حرب حزيران/يونيو 1967 برصدها وتوثيقها “لانتهاكات حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة”.

ولدت لانغر عام 1930 في بولندا وقضى الجزء الاكبر من افراد عائلتها في حملات النازيين. وقد لجأت الى الاتحاد السوفياتي حيث توفي والدها في أحد المعتقلات.

وبعدما تزوجت أحد الناجين من معسكرات الاعتقال النازية هو ميتشيو لانغر في 1949، هاجرت الى إسرائيل حيث كرست عملها للدفاع عن الفلسطينيين وعن رافضي الخدمة العسكرية امام المحاكم الإسرائيلية.

في 1990، انتقلت الى ألمانيا مؤكدة ان النظام القضائي في إسرائيل أصبح “مهزلة”.

وفي 2009 منحها الرئيس الألماني هورست كولر وسام الصليب الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ما اثار جدلا كبيرا.

فقد حمل المجلس المركزي ليهود ألمانيا على برلين بعنف لأنها كافأت شخصية عملت “باستمرار على شيطنة” إسرائيل.(وكالات).