المرصد الأورومتوسطي: معتقلون يمنيون تعرضوا للتعذيب في سجون تتبع الإمارات

صنعاء:أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، اليوم الأحد، “أن المئات من المعتقلين في اليمن، تعرضوا للتعذيب، في سجون تديرها تشكيلات مسلحة تتبع لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأوضح المرصد (منظمة دولية مقرها جنيف) في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) أن “مئات من المعتقلين في اليمن، تعرضوا للتعذيب الجسدي والجنسي والاعتداء الجماعي في سجون تديرها تشكيلات مسلحة تتبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، العضو في التحالف العربي( الذي تقوده السعودية)”.

وذكر البيان أن” الممارسات المرتكبة ضد المعتقلين، تضمنت نقلهم بطريقة لا إنسانية داخل شاحنات مكدّسة في حين تكون أعينهم معصوبة وأيديهم مربوطة إلى الخلف، ثم يتم تفتيشهم وهم عراة وإهانة إنسانيتهم بتفتيش المناطق الحساسة لأجسادهم تحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى ضربهم حد النزيف وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم”.

ونقل البيان عن المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، سارة بريتشيت، قولها إنه” رغم توافر العديد من الأدلة وتحذير العديد من المنظمات الدولية من سياسة التعذيب التي تمارس في سجون تتبع بصورة أو بأخرى للإمارات في اليمن لا سيما سجن بئر أحمد في عدن، الذي كان مزرعة استأجرتها القوات الإماراتية في العام 2016 وحولتها إلى معتقل خاص يتبع لما يسمى (قوات الحزام الأمني) التي كانت أنشأتها القوات الإماراتية، إلا أنه لم يوجد حتى الآن أدنى محاسبة للمتورطين في هذه الجرائم”.

وأضافت بريتشيت أن” هذه الممارسات قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأنه من المشين أن مثل هذه الممارسات تتم في سجون تتبع للدول التي من المفترض أنها جاءت لتساعد اليمن وتحمي المدنيين”.

وشددت بأنه يجب على حكومة الإمارات، وعلى المجتمع الدولي ككل -متمثلاً في مجلس الأمن-فتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المتورطين.

وطالب المرصد الدولي في البيان، جميع أطراف النزاع في اليمن بتحمل المسؤولية الإنسانية والقانونية والعمل مع منظمات الأمم المتحدة لوقف النزيف المستمر منذ أربع سنوات في اليمن وإنقاذ المدنيين من شبح الحرب والمجاعات والفقر المدقع الذي يلاحقهم منذ سنوات (د ب ا) .