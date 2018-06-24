صور من المونديال: احتفالات وانتصارات… وخيبات أمل Jun 24, 2018 مشجعو فريق كولومبيا يرتدون ملابس بلادهم التقليدية مشجع لفريق الأرجنتين حزين بعد خسارة فريق بلاده أمام كوستاريكا ليونيل ميسي أثناء تدريبات الفريق الأرجنتيني في مخيم خارج موسكو استعدادا للمبارة مع نيجيريا مشجع لفريق بنما مشجعو فريق البرازيل يتابعون المباراة مع كوستاريكا على شاشة ضخمة في ريو دي جانيرو مشجع لفريق بلجيكاأثناء المباراة مع تونس أطفال أندونيسيون يمارسون هوايتهم بلعب كرة القدف في أحد زقلق قريتهم التي طليت جدرانها بشعارات المونديال متابعة للمباريات في روسيا كما ظهرت أثناء مباراة انكلترا وبنما مشجع للفريق الياباني قبل المباراة مع السنغال على ملعب أكاريتينبورغ بالونات في شوارع المدن الروسية احتفالا بالمونديال سويسري يشجع فريق بلاده أثناء مباراته مع الصرب في كاليننغراد Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - صورصور-الرياضةمونديالي-وسائطي-صور