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صور من المونديال: احتفالات وانتصارات… وخيبات أمل

Jun 24, 2018
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مشجعو فريق كولومبيا يرتدون ملابس بلادهم التقليدية
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مشجع لفريق الأرجنتين حزين بعد خسارة فريق بلاده أمام كوستاريكا
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ليونيل ميسي أثناء تدريبات الفريق الأرجنتيني في مخيم خارج موسكو استعدادا للمبارة مع نيجيريا
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مشجع لفريق بنما
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مشجعو فريق البرازيل يتابعون المباراة مع كوستاريكا على شاشة ضخمة في ريو دي جانيرو
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مشجع لفريق بلجيكاأثناء المباراة مع تونس
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أطفال أندونيسيون يمارسون هوايتهم بلعب كرة القدف في أحد زقلق قريتهم التي طليت جدرانها بشعارات المونديال
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متابعة للمباريات في روسيا كما ظهرت أثناء مباراة انكلترا وبنما
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مشجع للفريق الياباني قبل المباراة مع السنغال على ملعب أكاريتينبورغ
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بالونات في شوارع المدن الروسية احتفالا بالمونديال
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سويسري يشجع فريق بلاده أثناء مباراته مع الصرب في كاليننغراد

 

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