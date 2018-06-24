مقتل 3 جنود سعوديين على الحدود مع اليمن … واعتراض صاروخ باليستي فوق الرياض (فيديوهات)

قالت قناة الإخبارية السعودية إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق الرياض، اليوم الأحد.

فيما أكدت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أن “القوة الصاروخية أعلنت قصف وزارة الدفاع وأهداف أخرى بالرياض بدفعة من صواريخ البركان الباليستية”

تزامن ذلك، مع إعلان السعودية، ، مقتل 3 عسكريين أحدهم برتبة ملازم على الحدود مع اليمن.

جاء هذا حسب تقارير متفرقة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن تشييع الجنود الثلاثة، مشيرة إلى أنهم تم تشييع جنديين في مدينة بريدة (وسط)، وتم تشيع الثالث في مدينة السيح بمحافظة الخرج جنوب شرق الرياض.

ولم تذكر الوكالة مزيد من التفاصيل حول ظروف أو زمن مقتلهم.

لكن قناة المسيرة الحوثية أوضحت أن “عدد من الجنود السعوديين لقوا مصارعهم وأصيب آخرون كما تم تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم بعملية هجومية على موقع مستحدث بنجران”.

وأكد مصدر عسكري لـ “المسيرة نت” أن “مجاهدي الجيش واللجان الشعبية شنوا عمليةً هجومية على موقع سعودي مستحدث خلف رقابة الحلق بنجران ما أدى إلى مصرع وجرح عسكريين سعوديين وتدمير 3 آليات في الهجوم على الموقع″.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود الرياض تحالفًا عسكريًا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة “الحوثي” الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وكثف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على المملكة ويقولون إن ذلك يأتي ردا على الغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحركة المسلحة المدعومة من إيران في اليمن.

الرياض – صنعاء – وكالات