نجوم الفن في تركيا يدلون بأصواتهم.. والشيف نصرت وضع صوته في الصندوق عبر حركته الشهيرة “رش الملح”

إسطنبول –”القدس العربي” – من إسماعيل جمال:

نشر كبار الفنانين والرياضيين والمشاهير الأتراك لا سيما المعروفين في العالم العربي صورهم وهم يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية “الحاسمة” التي شهدتها البلاد أمس الأحد، وسط تفاعل واسع من قبل جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى طريقة رشته المشهورة للملح، أدلى الطاهي التركي المشهور عالمياً “نصرت غوكتشيه” بصوته في الانتخابات بمدينة إسطنبول، ونشر صورة له وهو يضع ورقته الانتخابية في الصندوق على طريقة رشه الملح وذلك عبر حسابه على “إنستغرام” الذي يتابعه قرابة 15 مليون شخص، لافتاً إلى أنه قدم من خارج تركيا ومن على بعد 9381 كيلومتر من أجل المشاركة في الانتخابات.

وعند وصوله للإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية بمنطقة بيكتاش في إسطنبول، سخر الممثل الكوميدي التركي “جيم يلماز″ من الصحافة التي حاولت ملاحقته في جميع مراحل العملية الانتخابية قائلاً لهم “اسبقوني لداخل غرفة الاقتراع، أنا قادم لكم”، حيث يمنع قانون الانتخاب دخول أي شخص غير الناخب إلى غرفة التصويت.

وفي ظل تجنبهم الكشف عن توجهاتهم السياسية، كتب معظم الفنانين والمشاهير الذين نشروا صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الإدلاء بأصواتهم عبارات متعددة من قبيل “بالخير والبركة”، و”بالخير على بلادنا إن شاء الله”، و”لتكن هذه الانتخابات خيراً على الشعب والوطن”، و”لتكون هذه الانتخابات مقدمة لمستقبل أجمل”.

لكن المغني والممثل التركي الشهير “أوزجان دينيز″ بطل الكثير من المسلسلات التركية التي اشتهرت في العالم العربي اكتفى بنشر صورة له وهو يقوم بالتصويت وبدت عليه الجدية الكبيرة دون أن يكتب أي تعليق على الصورة.

ونشرت الممثلة التركية الشهيرة في العالم العربي “بيرين سات” بطلة مسلسل العشق الممنوع صورة لها وهي تدلي بصوتها في إحدى اللجان الانتخابية بمنطقية إيتيلار الراقية في إسطنبول، وذلك برفقة زوجها نجم البوب التركي “كينان دوغولو”، فيما نشرت المغنية الشهيرة “هاديسي” صورة له مع طفلها وهو يضع صوتها الانتخابي في الصندوق.

وظهرت عارضة الأزياء والممثلة الشهيرة “جانسو ديري” وهي تدلي بصوتها وقد ارتدت ملابس متواضعة على غير المعتاد، كما صوت الممثل الكوميدي الشهر “رجب ايفيديك”، الذي أضفى جواً فكاهياً على اللجنة التي أدلى بها صوته.

A post shared by جانسو ديري – مسلسل امي (@cansu_dere_arab_fans) on Jun 24, 2018 at 7:40am PDT

كما كانت الانتخابات فرصة للقاء الجمهور مع عدد كبير من المشاهير منهم نجوم المسلسلات والأفلام التركية وأبرز لاعبي المنتخب التركي والأندية، حيث التقط المواطنون الصور التذكارية وصور “السيلفي” معهم، وسط اهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام المحلية التي كادت تدخل مع النجوم إلى غرفة التصويت.

وإلى جانب نجوم الفن والسينما نشر العديد من كبار رجال الأعمال ونجوم الرياضة لا سيما كرة القدم صورهم وهم يدلون بأصواتهم وهو ما خلق أجواء غير مسبوقة من التفاعل مع حسابات المشاهير الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جمهورهم.