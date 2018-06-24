﻿فيدرر يفقد صدارة التصنيف العالمي بخسارته من تشوريتش في النهائي

برلين – رويترز: أوقف بورنا تشوريتش سلسلة انتصارات متتالية لروجر فيدرر على الملاعب العشبية استمرت 20 مباراة بالفوز عليه 7-6 و3-6 و6-2 في نهائي بطولة هاله المفتوحة للتنس ليحرمه من مواصلة صدارة التصنيف العالمي.

وحرم اللاعب الكرواتي الأستاذ السويسري من لقبه العاشر في البطولة الألمانية على الملاعب العشبية حيت تلقى فيدرر (36 عاما) أول انتكاسة في طريقه الهاديء نحو الاحتفاظ بلقب ويمبلدون. وتعني خسارة فيدرر أن رفائيل نادال سيعود إلى صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر اليوم الاثنين. وأظهر تشوريتش المصنف 34 عالميا، الذي يخوض أول نهائي له على الملاعب العشبية، قدرات ذهنية رائعة وعزما شديدا بتجاوز نقطتين لحسم المجموعة الأولى قبل أن يفوز بها بعد 57 دقيقة. ورد فيدرر بزيادة الضغط على ارسال تشوريتش في المجموعة الثانية قبل أن يكسر ارسال منافسه في الشوط الخامس ويجبره على خوض مجموعة فاصلة. وكسر اللاعب الكرواتي البالغ عمره 21 عاما ارسال فيدرر في الشوط السادس بالمجموعة الثالثة عندما أرسل اللاعب السويسري ضربة خلفية خارج الملعب قبل أن يحرز تشوريتش لقبه الثاني ضمن بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين. وهذه أول خسارة لفيدرر على الملاعب العشبية منذ هزيمته أمام الألماني تومي هاس في الدور الثاني لبطولة شتوتجارت في يونيو حزيران من العام الماضي. ويظل فيدرر بعيدا بفارق انتصارين عن معادلة الرقم القياسي لجيمي كونورز الذي حقق 174 انتصارا على هذه الأرضية لكنه لم يحقق اللقب 99 في مسيرته. وقال فيدرر خلال تسليم جوائز البطولة عقب المباراة موجها حديثه لمنافسه: «تهانيا الحارة… مبروك لحصولك على لقبك الأول على الملاعب العشبية. قدمت مباراة رائعة وتستحق الفوز في النهاية». وسيتقدم تشوريتش إلى المركز 21 في التصنيف العالمي وهو الأعلى له في مسيرته حتى الان عقب فوزه على أعلى مصنفين في البطولة فيدرر والكسندر زفيريف. ويسعى فيدرر، الذي حصد لقب شتوتجارت الأسبوع الماضي، في زيادة رصيده من ألقاب الفردي في ويمبلدون التي تنطلق في الثاني من يوليو تموز المقبل إلى تسعة ألقاب.