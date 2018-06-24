﻿لاعبو تونس يعترفون بالأخطاء أمام بلجيكا

موسكو – د ب أ: أجمع لاعبو المنتخب التونسي على أن هزيمتهم أمام المنتخب البلجيكي، جاءت نتيجة الأخطاء التي ارتكبها الفريق التونسي مؤكدين امتنانهم للجماهير التي حضرت اللقاء بكثافة عددية.

وتغلب المنتخب البلجيكي على نظيره التونسي 5/2 في الجولة الثانية من المجموعة السابعة. وعن أسباب الخسارة وما إذا كان الفريق لم يستعد جيدا للمباراة، قال فاروق بن مصطفى حارس الفريق: «أجرينا استعدادات جيدة للمباراة ولكننا لم نوفق حيث ارتكبنا أخطاء عديدة. وكانت النتيجة ثقيلة. نتحمل مسؤولياتنا. لم نكن موفقين واستقبلت شباكنا هدفا في وقت سيئ للغاية في نهاية الشوط الأول وهو ما أحبط اللاعبين». وقال زميله وهبي الخزري: «على هذه المستويات العالية والمباريات الكبيرة، عندما تخطئ، تستقبل شباكك الأهداف. بعدما عدلنا النتيجة، كانت لدينا فرصة للخروج متأخرين 1/2 في الشوط الثاني ولكننا استقبلنا هدفا ثالثا أزعجنا كثيرا». وأوضح: «ربما لم يكن بوسعنا الفوز في هذا اللقاء، ولكننا كنا نستطيع إزعاج المنتخب البلجيكي بشكل أكبر». وقال صيام بن يوسف مدافع الفريق، الذي خرج مصابا في الدقيقة 41: «تعرضت لكدمة في الفخذ وتألمت كثيرا ولم أستطع استكمال اللقاء. لعبنا أمام منتخب كبير استطاع أن يعاقبنا على أخطائنا. لم يتأخر أحد بالفريق لبذل كل ما لديه من أجل الفوز. تأثرنا بشكل إيجابي بعدد الجماهير الحاضرة ولكن لم تكن الأمور للأسف مثلما أردنا». وأوضح: «أتمنى أن نفوز في اللقاء الثالث. إنها بطولة كأس عالم وسنبذل كل ما لدينا من جهد». وأضاف زميله إلياس السخيري: «كنا نعرف أننا نواجه منتخبا كبيرا وارتكبنا العديد من الأخطاء فكانت النتيجة ثقيلة. جميع الأهداف جاءت اثر أخطاء فردية».