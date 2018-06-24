﻿لوفرين: مودريتش كان ليفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لو كان اسبانيا أو ألمانيا!

سان بطرسبرغ – د ب أ: يرى الكرواتي ديان لوفرين أن مواطنه لوكا مودريتش كان لينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم لو كان يحمل الجنسية الألمانية أو الإسبانية.

وقال لوفرين من مقر إقامة المنتخب الكرواتي في سان بطرسبرغ أن مودريتش صانع لعب ريال مدريد: «ربما أفضل لاعب وسط في العالم». وأضاف: «لو كان ألمانيا أو إسبانيا كان سينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم». وأشار إلى أن كرواتيا كدولة صغيرة فإنها لا تلقى الاهتمام الذي تستحقه.

ونال مودريتش جائزة رجل المباراة خلال الفوز على نيجيريا 2/صفر وعلى الأرجنتين 3/صفر. وتوج مودريتش بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات. وضمنت كرواتيا التأهل إلى دور الستة عشر للمونديال قبل ملاقاة ايسلندا غدا ضمن المجموعة الرابعة.

وخرجت كرواتيا من دور المجموعات في مونديال البرازيل، ولكن لوفرين أكد «الأجواء مختلفة مقارنة بما كانت عليه قبل أربعة أعوام، الآن نشعر بقدرتنا على الذهاب بعيدا، نحن جميع وصلنا لمرحلة كبيرة من النضج والثقة بالنفس».