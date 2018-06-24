﻿المجموعة السادسة: كروس يفلت من عاصفة الانتقادات بهدف في الوقت القاتل أمام السويد

سوتشي (روسيا) – د ب أ: ربما كان النقاد والمحللون بدأوا بالفعل في تحضير عبارات حادة لتوجيهها ضد لاعب الوسط توني كروس عندما كانت مباراة المنتخب الألماني ونظيره السويدي في طريقها إلى النهاية بالتعادل 1/1، لكن لاعب ريال مدريد أنقذ نفسه في الوقت القاتل بخطف هدف الفوز 2/1 الذي أنعش آمال الماكينات.

وبعدما استهل المنتخب الألماني مشوار الدفاع عن لقبه، بالهزيمة أمام المكسيك صفر/1، كاد أن ينهي مباراة السويد متعادلا 1/1 ليقف على بوابة الخروج من الدور الأول، لكن كروس أنعش آمال الفريق بهدف الفوز 2/1 في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع. ومع نهاية الجولتين الأوليين، يتصدر المنتخب المكسيكي المجموعة السادسة برصيد ست نقاط ويليه السويد وألمانيا بثلاث نقاط لكل منهما والمنتخب الكوري الجنوبي بدون نقاط. وتحسم بطاقتا التأهل من المجموعة عبر الجولة الثالثة الأخيرة، حين يلتقي المنتخبان الألماني والكوري الجنوبي يوم الأربعاء تزامنا مع لقاء المكسيك والسويد. وكان كروس على بعد لحظات من مواجهة عاصفة من الانتقادات والاتهامات بتسببه في تبديد أمل المنتخب الألماني، بشكل كبير، في تجاوز الدور الأول. فقد ساهمت هفوة لكروس في هدف التقدم للمنتخب السويدي في الدقيقة 32، وبعدما أحرز زميله ماركو رويس هدف التعادل لألمانيا في الدقيقة 48، لم يفقد كروس الأمل حتى النهاية ونجح في خطف هدف الفوز قبل لحظات من صافرة النهاية في الوقت الذي لعب فيه المنتخب الألماني بعشرة لاعبين فقط طوال 13 دقيقة، حيث طرد جيروم بواتينغ من الفريق في الدقيقة 82 .وقال رويس الذي أبدى سعادة هائلة بهدف كروس وكان أول من توجه له على أرضية الملعب للاحتفال بالتسجيل: «ماذا يمكن أن يقال عن هدف كروس؟». وتولى كروس تنفيذ ركلة حرة من الجهة اليسرى حيث مرر الكرة إلى رويس الذي استوقفها ليسددها كروس ببراعة شديدة إلى داخل الشباك محرزا الهدف الثالث عشر له منذ بدء المشاركة بقميص المنتخب الألماني والأول له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 .وقال رويس: «العديد من الأهداف سجلت في الدقائق العشر الأخيرة من المباريات في كأس العالم الحالية، وفي هذه المرة حالفنا الحظ.» وأضاف تعليقا على اتهام كروس بتسببه في هدف السويد «الأخطاء جزء من كرة القدم، ولكن كروس عوض الخطأ.» ومن جانبه، أبدى كروس ارتياحه لسماع بعض الأشياء الإيجابية من معسكر المنتخب الألماني بعدما استمع طوال الأيام الماضية لتساؤلات وتشكيك حول أسلوب لعب المنتخب وافتقاده الحماس، وذلك منذ الهزيمة المفاجئة أمام المكسيك صفر/1 الأحد الماضي. وقال كروس: «واجهنا العديد من الانتقادات، وكانت عادلة جزئيا. وربما تسلل لنا شعور أن البعض في ألمانيا كانوا سيسعدون لخروجنا… ولكننا لا نستسلم بهذه السهولة.» وتحمل كروس مسؤولية هدف التقدم للسويد في الشوط الأول قائلا: «الهدف الأول جاء إثر خطأ مني، لا شك.» واحتفل العديد من المشاهير الألمان بهدف كروس عبر حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعي، بينهم نجم كرة السلة ديرك نوفيتسكي الذي علق عبر «تويتر» قائلا: «هذا كان مثيرا للغاية لي. شكرا لتوني كروس على هذا الهدف المذهل.»