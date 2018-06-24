﻿المجموعة الثامنة: اليابان تنتزع نقطة من أنياب «أسود» السنغال

موسكو – الأناضول: انتزع المنتخب الياباني، نقطة من نظيره السنغالي (أسود التيرانغا) بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة.

وتقاسم المنتخبان الياباني والسنغالي صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، واقترب كل منهما من انتزاع بطاقة العبور إلى الدور الثاني. وأقيمت في وقت متأخر أمس المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، بين كولومبيا وبولندا. وجاءت بداية المباراة سريعة من لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتكلل مجهود لاعبي السنغال بالنجاح في الدقيقة 11 عن طريق ساديو ماني الذي اصطدمت الكرة بقدمه بعد تصدي الحارس الياباني لها لتسكن الشباك. وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو السنغال عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو اليابان هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل. وجاءت الدقيقة 34 لتشهد هدف التعادل عن طريق تاكاشي إنوي الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها أرضية زاحفة في المرمى.

وازدادت الإثارة في الشوط الثاني، حيث كشر لاعبو الفريقين عن أنيابهم وإن كانت السيطرة في الدقائق الأولى من جانب السنغال، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل. ومع حلول الدقيقة 71 استعاد نجوم السنغال التقدم مجددا عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء، فسددها صاروخية في الشباك مسجلا الهدف الثاني. وبعدها استعاد لاعبو اليابان السيطرة على مجريات اللقاء، وحاولوا بشتى الطرق إدراك التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 78 عبر كيسوكي هوندا الذي حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء وضعها بسهولة في المرمى. وتوالت الفرص الضائعة من لاعبي الفريقين، وفشلت محاولات كل منهما في تسجيل هدف الفوز والنقاط الثلاث.