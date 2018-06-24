﻿المخرجة المصرية هالة جلال مديرة فنية للدورة المقبلة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

القاهرة – «القدس العربي»: قال حسن أبو العلا، مدير مهرجان أسوان لأفلام المرأة إن إدارة المهرجان برئاسة محمد عبد الخالق وقع اختيارها على المخرجة هالة جلال مديرة فنية للمهرجان، ومشرفاً عاماً على مسابقة الأفلام الطويلة، في الدورة الثالثة التي ستعقد في فبراير/ شباط/فبراير المقبل، كما اختارت إدارة المهرجان الدكتورة مروة عبدالله، مديرا لبرنامج الأفلام القصيرة، وبذلك تعد «هالة جلال» أول إمرأة تتولى مهام المدير الفني لأحد المهرجانات المصرية عبر تاريخها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «القدس العربي» أنه تم اختيار هالة جلال خلفا لأحمد حسونة، الذي تولى المسؤولية بنجاح في الدورتين السابقتين، إلا أنه يعيش حاليا خا رج مصر، مشيرا إلى أن اختيار هالة جلال ومروى عبدالله يأتي في إطار تمكين المرأة بما يتماشى مع فكرة المهرجان وأهدافه، خاصة أن لكل منهما تاريخا مشرفا، مما يضمن دورة متميزة.

تخرجت هالة جلال في المعهد العالي للسينما، وكلية الإعلام في جامعة القاهرة، وقدمت كمخرجة عدة أفلام تسجيلية أبرزها «دردشة نسائية» و«رحلة بهاء طاهر» و»المدن تختار موتاها»، كما أنتجت أفلاما روائية وتسجيلية أبرزها «الحساب» و»طرق الأبواب»، وشاركت في تأسيس «سمات» وإدارتها لدعم المواهب الشابة.

كما شاركت في إنشاء العديد من المؤسسات الداعمة للسينما الشابة المستقلة في العالم العربي، وترأست مهرجان قافلة السينما العربية الأوروبية، الذي أقيمت عروضه في مصر وفرنسا وهولندا والأردن ولبنان، وساهمت في إنشاء ورش للتعليم المستقل ودرست فيها ووضعت مناهجها في عدد من المحافظات المصرية وفي بلدان عربية وأوروبية، فضلا عن مشاركتها في لجان تحكيم دولية وإقليمية بعدة مهرجانات سينمائية منها «الجونة، والإسماعيلية، ومصر دوت بكرة، والفيبا، وشيفيلد».

وتعد الدكتورة مروة عبدالله باحثة أكاديمية ومبرمجة أفلام، وحصلت على درجة الدكتوراه في السينما من كلية الإعلام في جامعة القاهرة، وتخصصت في الدراسات السينمائية . وتعمل في مجال برمجة الأفلام منذ 2006، وتقوم بالتدريس في قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام في جامعة بني سويف منذ عام 2015 .

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