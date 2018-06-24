﻿المراهقون يعرضون عن «فيسبوك» ويتجهون لـ«سنابتشات»

سان فرانسيسكوـ أ ف ب: يسجل معدل أعمار مستخدمي «فيسبوك» ارتفاعاً مطرداً في ظل الإقبال المتزايد للمراهقين على «انستغرام» و«سنابتشات» بفضل ميزاتهما المصنفة على أنها عصرية و«مسلية» غير أن الشبكة الاجتماعية الرائدة عالميا لا تزال تهيمن بقوة على منافساتها.

وتقول مانون (17 عاما) التي تستخدم خصوصا خدمتي «انستغرام» و«سنابتشات» المتمحورتين على تشارك الصور وتسجيلات الفيديو: «الجميع يقول إن «فيسبوك» بات قديما. أظن أن الأمر مرده لكون الأهل يستخدمون هذه الشبكة». وتوضح شارلوت (16 عاما) أي بالكاد أكبر من «فيسبوك» التي اطلقت في 2004 «من الأكيد أن فيسبوك بدأ يكبر مقارنة مع الفترة التي كانت والدتي تستخدمه خلالها».

وهي تفضل أيضا استخدام تطبيق «سنابتشات» لأنه «يشبه الرسائل القصيرة بنسختها المعاصرة اذ يمكن وضع رسوم تعبيرية ومؤثرات خاصة، هذا ما يجذب أبناء جيلي».

هاتان التلميذتان اللتان تتابعان دراستهما في سان فرانسيسكو لديهما حساب على «فيسبوك» لكن نادراً ما تستخدمانه إذ تكتفي مانون بالاطلاع عليه بين الحين والآخر بهدف البقاء «على اتصال بالعالم» فيما تشارك شارلوت أصدقاءها عليه «مضامين مثيرة للاهتمام». وتبدو نتائج استطلاعات الرأي والدراسات واضحة، فرغم أن «فيسبوك» لا يزال الشبكة الاجتماعية الأولى في العالم مع 2.2 مليار مستخدم، يقبل الشباب بشكل متزايد على «سنابتشات» و«انستغرام» وموقع «يوتيوب» للفيديوهات التابع لـ«غوغل» والذي يقدم أيضا خصائص موجودة في شبكات التواصل الاجتماعي (تشارك المضامين وشريط الأحداث وتبادل الأحاديث مع الأصدقاء). وبحسب استطلاع للرأي نشر نتائجه معهد «بيو» للبحوث في نهاية أيار/مايو، يستخدم 51٪ من المراهقين الأمريكيين «فيسبوك» في مقابل 85 ٪ لـ«يوتيوب» و72 ٪ لـ«انستغرام» و69٪ لـ«سنابتشات».