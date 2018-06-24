﻿جمعية حقوقية مغربية تحتج على إطلاق سراح مغتصب ثلاثة أطفال

الرباط ـ «القدس العربي»: استنكرت جمعية حقوقية مغربية قرار محكمة في الرباط بإطلاق السراح المؤقت لمغتصب أطفال وأعربت عن صدمتها لازدواجية المعايير في التعاطي مع مثل هذه الملفات.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط في بلاغ لها حول تطورات قضية ثلاثة أطفال أشقاء، تعرضوا للإغتصاب، تحت التهديد من طرف شخص يبلغ من العمر 24 سنة وتربطه علاقة الجوار مع الضحايا، ان الأطفال الثلاثة صرحوا أمام الشرطة القضائية وأمام قاضي التحقيق أن»المتهم قام بالتغرير بهم والاعتداء عليهم جنسيا عدة مرات، مع استعمال العنف والتهديد، مستغلاً ضعف الضحايا وصمتهم خوفا من التهديدات».

وأوضحت الجمعية أن «قاضي التحقيق صرح بقيام أدلة كافية على ارتكاب المتهم ف.خ لجنايتي هتك عرض قاصر والتغرير به بالعنف والتهديد طبقا للفصول 485 و471 و 472 من القانون الجنائي»، مضيفة: «إلا أن المتهم موجود الآن في حالة سراح تحت المراقبة القضائية، رغم السوابق القضائية للمتهم».

وأشارت الجمعية إلى أن أحد أعضاءها حضر جلسة يوم 20 حزيران/ يونيو الجاري في محكمة الاستئناف في الرباط، والتي أجلت إلى يوم 4 تموز/ يوليو»ووقف على معاناة الضحايا وعائلتهم، وعلى الجهود التي تقوم بها جمعيات تبنت الملف»، معربة عن صدمتها من قرار إطلاق سراح المتهم، ومحذرة من « خطورة هذا القرار على الأطفال، ومغبة التساهل في مثل هذه الجرائم، والذي قد يشجع على الاستمرار فيها وعلى تكريس ثقافة الاغتصاب في المجتمع».