﻿طرد صحافية جزائرية من العمل بسبب دعوى قضائية قدمتها ضد إبن المدير

الجزائر ـ «القدس العربي»: تعرضت الصحافية الجزائرية وسيلة بن حامد إلى الطرد من عملها في صحيفة «المجاهد» (حكومية صادرة بالفرنسية) بشكل مفاجئ في يوم عيد الفطر، من دون تلقي أي إشعار مسبق، وفي الوقت الذي يفترض فيه أن إدارة الصحيفة مغلقة في عطلة مدفوعة الأجر لكل الإدارات والمؤسسات.

وذكرت الصحافية وسيلة بن حامد أن السبب غير المعلن في قرار إقالتها الذي وقّعه المدير العام للصحيفة عاشور شرفي، هو أنها قامت برفع دعوى قضائية ضد نجله الذي يعمل مصوراً في المؤسسة، موضحة أنها لجأت إلى القضاء بعد إعتداء نجل المدير العام للصحيفة عليها.

وأشارت إلى أنها تتعرض منذ فترة طويلة لمضايقات من طرف يوسف شرفي، وأنها رغم تقديم شكاوى على مستوى المؤسسة، إلا أن شيئا لم يصدر عن الإدارة لوقف تلك الممارسات، وتطور الأمر حتى وصل إلى اعتداء شفهي وجسدي عليها من طرف المصور، وذلك في أغسطس/ آب 2017 الأمر الذي جعلها تتقدم بشكوى إلى الإدارة، من دون أن تتخذ الأخيرة أي إجراء ضد المعتدي، ما جعلها تتقدم بشكوى أمام القضاء، فتحت عليها أبواب جهنم من خلال التعرض إلى التضييق والمضايقة بتسليط عقوبات عليها، وتوجيه إنذارات إليها، فضلاً عن عدم نشر مقالاتها لفترة طويلة، قبل أن يتم إبعادها عن فريق التحرير، لينتهي بها الأمر مفصولة من عملها بشكل مفاجئ ومن دون أي سبب حقيقي.