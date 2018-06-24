﻿سعودية تقود سيارة فورمولا 1 في يوم رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات

لوكاستيليه (فرنسا) ـ رويترز: قادت أسيل الحمد إحدى سيارات رينو في فورمولا 1 حول حلبة سباق جائزة فرنسا الكبرى أمام آلاف المشجعين أمس الأحد لتعطي إشارة بدء عهد جديد للسعوديات في رياضة السيارات. وتأتي هذه اللفة على حلبة بول ريكار في لوكاستيليه، على متن سيارة لوتس رينو ئي20 الفائزة بسباق عام 2012 في اليوم الذي تم فيه رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في شوارع المملكة العربية السعودية.

وقالت أسيل: «اليوم لا يتعلق فقط بالاحتفال بعهد جديد للنساء في قيادة السيارات، لكنه أيضاً يوم ميلاد السيدات في رياضة السيارات في السعودية. أهم شيء أتطلع إليه هو أن أرى الجيل القادم والفتيات الصغيرات يحاولن ممارسة رياضة السيارات «.

وأضافت: «أريد أن أشاهدهن وهن يتدربن ويتعاملن مع هذه الرياضة بجدية. سيكون هذا أكبر انجاز لي».

ولن تقود أسيل سيارة فورمولا 1 لأول مرة ، إذ اختبرت سيدة الأعمال ومهندسة التصميم الداخلي السعودية السيارة نفسها على الحلبة في الخامس من يونيو / حزيران من أجل التعود عليها.

لكنها أمس الأحد قادت أمام آلاف المشجعين ضمن استعراض لسيارات الشركة الفرنسية احتفالا بعودة فورمولا 1 إلى فرنسا بعد غياب عشر سنوات.

ومنحت هذه السيارة السائق الفنلندي كيمي رايكونن بطل العالم 2007 الموجود الآن في فيراري، الفوز في سباق أبوظبي في نوفمبر /تشرين الثاني 2012. وقالت بعد قيادة السيارة: «كانت قيادة مثالية. كل شيء كان سلساً وشعرت بأنني أنتمي لهذا المقعد. أحببت وجود الجماهير حولي… إنه يوم ساحر».

وقالت أسيل عن تجربتها الأولى مع السيارة في بداية هذا الشهر: «لم أتخيل ذلك مطلقا في أحلامي. لذا فإنها فرصة رائعة. في هذا اليوم اعتقدت أنها تجربة العمر. لكنهم وجهوا لي الدعوة مرة أخرى».

وهي بالفعل أول سيدة تنال عضوية الاتحاد السعوي للسيارات والدراجات النارية وهي عضو أيضاً في اللجنة النسائية لرياضة السيارات التي أنشأها الاتحاد الدولي للسيارات.

وهي أول سيدة أيضاً تستورد سيارة فيراري إلى السعودية واصطحبت سيارتها 458 سبايدر إلى حلبات حول العالم للمشاركة في مناسبات ودورات لتعليم القيادة في السباقات على مستوى احترافي.

ورداً على سؤال عما إذا كانت السعودية ستشهد أول سيدة تشارك في سباقات السيارات قالت أسيل «بالتأكيد. ستكون هذه مهمتي في السعودية».