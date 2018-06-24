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وسائل التواصل الاجتماعي تنتفض دعمًا لصلاح

Jun 24, 2018

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لندن-”القدس العربي”:

عاد محمد صلاح، ليتصدر المشهد في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أزمته الأخيرة مع أعضاء اتحاد كرة القدم، التي جعلته يُفكر في اعتزال اللعب على المستوى الدولي، كما أكدت شبكة CNN الأمريكية مساء الأحد.

وفي غضون ساعات قليلة، تَحول هاشتاغ #أنا_مع_صلاح لقائمة الأكثر انتشارًا على “تويتر”، قبل أن يتصدر (الترند) في مصر، كنوع من أنواع الدعم لنجم البريميرليغ، كما حدث معه في أزمة غلاف الطائرة، وآنذاك انتفضت (السوشال ميديا) بنفس الطريقة، لدعم اللاعب في صراعه مع اتحاد الكرة وشركة الاتصالات الحكومية.

وأظهرت ردود الأفعال استياء المتابعين من الطريقة التي يُدار بها المنتخب المصري، وإقحام محمد صلاح في الأمور السياسية، كما حدث من قبل، بإجباره على الدفع لصندوق تحيا مصر، بخلاف أزمته الشهيرة مع شركة الاتصالات الحكومية، التي وضعت صورته على غلاف طائرة المنتخب، دون حتى إبلاغه، رغم ارتباطه بعقد مع شركة اتصالات أخرى، يلزمه بدفع 100 مليون جنيه مصري، في حالة ظهوره مع أي شركة منافسة.

وبعد تزايد الأنباء التي تتحدث عن شعوره بالقهر والحزن من طريقة تعامل المسؤولين عن المنتخب معه، لدرجة التفكير في اعتزال اللعب على المستوى الدولي .. جاءت بعض من ردود الأفعال على النحو الأتي.

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