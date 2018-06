وسائل التواصل الاجتماعي تنتفض دعمًا لصلاح

لندن-”القدس العربي”:

عاد محمد صلاح، ليتصدر المشهد في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أزمته الأخيرة مع أعضاء اتحاد كرة القدم، التي جعلته يُفكر في اعتزال اللعب على المستوى الدولي، كما أكدت شبكة CNN الأمريكية مساء الأحد.

وفي غضون ساعات قليلة، تَحول هاشتاغ #أنا_مع_صلاح لقائمة الأكثر انتشارًا على “تويتر”، قبل أن يتصدر (الترند) في مصر، كنوع من أنواع الدعم لنجم البريميرليغ، كما حدث معه في أزمة غلاف الطائرة، وآنذاك انتفضت (السوشال ميديا) بنفس الطريقة، لدعم اللاعب في صراعه مع اتحاد الكرة وشركة الاتصالات الحكومية.

وأظهرت ردود الأفعال استياء المتابعين من الطريقة التي يُدار بها المنتخب المصري، وإقحام محمد صلاح في الأمور السياسية، كما حدث من قبل، بإجباره على الدفع لصندوق تحيا مصر، بخلاف أزمته الشهيرة مع شركة الاتصالات الحكومية، التي وضعت صورته على غلاف طائرة المنتخب، دون حتى إبلاغه، رغم ارتباطه بعقد مع شركة اتصالات أخرى، يلزمه بدفع 100 مليون جنيه مصري، في حالة ظهوره مع أي شركة منافسة.

وبعد تزايد الأنباء التي تتحدث عن شعوره بالقهر والحزن من طريقة تعامل المسؤولين عن المنتخب معه، لدرجة التفكير في اعتزال اللعب على المستوى الدولي .. جاءت بعض من ردود الأفعال على النحو الأتي.

Stay away from us, we will take you to the bottom. #انا_مع_صلاح pic.twitter.com/rjGqPnJbi3 — Mahmoud Samir (@7oda_abo_samir) June 24, 2018

فاكريين مقوله زويل

“The West aren’t geniuses and we aren’t stupid; they only support the failure to succeed, and we fight the successful until it fails”

They do it and break our smile #انا_مع_صلاح @MoSalah pic.twitter.com/DX5scAyOtx — AMIRA (@AmiraRagai) June 24, 2018

حب الناس بتتلخص فى #انا_مع_صلاح مع أنه مجرد لاعب ،

وكره الناس بتتلخص فى #ارحل_يا_سيسي مع أنه دولة. — IBrahim Emad (@himaemad55) June 24, 2018

محمد صلاح استغلوه في صندوق تحيا مصر

واستغلوه في الطيارة مع بريسنتيشن وشركة we

واستغلوه في حفلة في الشيشان وهما في بطولة رسمية ومهزومين مباراتين…

فساد اتحاد الكورة جزء من فساد الدولة #انا_مع_صلاح pic.twitter.com/OHPz5PY7mR — Arab | Pride (@Mo_Arab_Pride) June 24, 2018

#انا_مع_صلاح

بلد تقتل الناجحين و المجتهدين

لكن مهما تفعلوا ، هم في القلوب pic.twitter.com/YsEt5cMWZ1 — Ehab Elsayed (@EhabEls10765152) June 24, 2018