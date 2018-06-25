الجيش اليمني يعلن نجاح عملية تبادل أسرى مع مسلحي الحوثي جنوب اليمن

صنعاء: أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، مساء الأحد، نجاح عملية تبادل أسرى بين الجيش والمقاومة الشعبية من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثية من جهة ثانية، في منطقة مريس بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.

ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت” عن ياسر الحدي، مسؤول ملف الأسرى بالجيش الوطني في ألوية العمالقة والمفاوض في شؤون الأسرى، قوله “إن عملية تبادل نجحت بعد جهود كبيرة بالإفراج عن 40 من أفراد الجيش، وتسليم 73 أسيرا للميليشيا الحوثية تم أسرهم في جبهة الساحل الغربي”.

وأضاف “أن العملية تكللت بالنجاح اليوم بعد جهود كبيرة بذلتها شؤون الأسرى في ألوية العمالقة لأكثر من أربعة أشهر”.

وأكد محمد عبدالسلام الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثية، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نجاح الصفقة.

ويشهد الساحل الغربي لليمن منذ أشهر معارك عنيفة بين الطرفين، مخلفاً خسائر مادية وبشرية كبيرة في كلا الجانبين، حيث تحاول قوات الجيش الحكومي تحرير الساحل الغربي ومحافظة الحديدة الساحلية من قبضة الحوثيين. (د ب أ)