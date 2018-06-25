التحالف العربي يعلن مقتل ثمانية من حزب الله اللبناني في اليمن

القاهرة: أعلن “التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن” مقتل ثمانية من عناصر حزب الله اللبناني في استهداف رتل عسكري حوثي في عقبة مران بمحافظة صعدة، معقل الحوثيين.

ونقلت وسائل إعلام سعودية الليلة الماضية عن التحالف القول في بيان إنه تم استهداف 41 “عنصرا إرهابيا” وتدمير عرباتهم ومعداتهم.

ولفت التحالف إلى أن من بين القتلى ثمانية عناصر من حزب الله بينهم قيادي. وشدد على استمرار تقدم العمليات بمحور صعدة.

ويأتي هذا بينما تخوض قوات “الجيش الوطني” الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي معارك عنيفة مع الحوثيين في عدد من أحياء مدينة الحديدة.

ونقلت قناة “العربية” عن مصادر عسكرية إن معارك ضارية تدور قرب جامعة الحديدة على بعد نحو ثلاثة كيلومترات غربي وسط المدينة على الطريق الساحلي الذي يربط المطار بالميناء. (د ب أ)