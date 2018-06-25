مارادونا يشيد بجماعية إنكلترا وبالقوة الذهنية لألمانيا

كاراكاس: أشاد اللاعب الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا باللعب الجماعي للمنتخب الإنكليزي الأول لكرة القدم في المباراة التي فاز فيها الأخير 6 / 1 على بنما في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأشار مارادونا إلى أن هذا الأداء الذي قدمه المنتخب الإنكليزي في المباراة التي أقيمت الأحد يعكس حجم العمل الضخم الذي يقوم به الإنكليز مع منتخبات الناشئين.

وقال مارادونا من خلال برنامج “من يد رقم 10″ الذي تبثه قناة “تيليسور” الفنزويلية الرياضية: “يا له من عمل جيد، يا له من عمل جيد، لقد استفادوا من التجديد، لا أعتقد أن هذا حدث بفضل المدرب (جاريث ساويثجيت)، هذا الأمر بدأ من أسفل، إنهم أبطال العالم تحت 17 عاما وتحت 20 عاما، هذا يعني بشكل واضح أنهم يقومون بتأهيل الفتيان، وهذا لم تكن إنكلترا تقوم به قبل ذلك”.

وأضاف: “يبدو لي أن لاعبين مثل سترلينغ وكين وفاردي وستونز يمنحون إنجلترا شكلا مغايرا، الأمر لم يعد قاصرا على الوصول إلى منتصف الملعب ثم إرسال كرات طويلة، لا، إنهم يرغبون في الخروج بالكرة للعب، يرغبون في الخروج باللمسات”.

وأكدت إنكلترا على حظوظها كمرشحة للفوز بالمونديال بفوزها العريض على بنما، بقيادة هاري كين الذي سجل ثلاثية “هاتريك”، فيما جاء الهدف الوحيد لبنما عن طريق اللاعب المخضرم فيليبي بالوي.

وكشف مارادونا أنه شعر بغضب شديد من الاحتفال المبالغ فيه للاعبي وجماهير بنما بهدفهم الوحيد في مرمى إنكلترا، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن هذا التصرف يعد مفهوما كون هذا المونديال هو الأول لبنما.

واستطرد مارادونا قائلا: “لقد شعرت بالغضب عندما أحرزوا الهدف لأن الناس بدت وكأنها فازت بالمونديال”.

وعلى جانب أخر، أثنى مارادونا على القوة الذهنية التي تمتع بها المنتخب الألماني في المباراة التي فاز بها 2 / 1 بشق الأنفس على السويد يوم السبت الماضي من خلال كرة ثابتة نفذها لاعب وسط ريال مدريد توني كروس في الدقيقة 95.

وأكمل مارادونا قائلا: “الألمان يتمتعون بقوة ذهنية، أعتقد أن قوة ألمانيا تتجاوز الإعداد البدني، بالإضافة إلى الإعداد الجيد يمكن للمدرب أن يضيف شيئا أخر للفريق باهتمامه بالجانب الذهني، هم يعرفون أن عليهم أن يمضوا قدما”. (د ب أ)