حقيقة وفاة الفنانة سامية الجزائري

لندن – “القدس العربي”: أثار انتشار خبر وفاة الممثلة السورية سامية الجزائري مؤخراً موجة من التساؤلات حول صحته، حيث شدد ‎المكتب الإعلامي للجزائري أنّه شائعة، وليس أكثر.

وكتب المكتب على صفحة الجزائري على “فايسبوك” ما يلي: “السيدة سامية الجزائري بخير، ولا صحة لِما روجته بعض المواقع الإلكترونية والصفحات عن وفاتها”.

وطالت شائعات الموت غيرها من الفنانين السوريين في اوقات مختلفة، ومن ابرزهم دريد لحّام وياسر العظمة وأيمن زيدان وديمة قندلفت واندريه سكاف ووائل رمضان.