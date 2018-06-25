مشجعو الفريق الإيراني حرموا رونالدو النوم- (فيديو)

“القدس العربي”: تجمع بعض المشجعين الإيرانيين، تحت نوافذ فندق نزل فيه لاعبو منتخب البرتغال وهم يرددون الأغاني، وواصلوا الغناء والصراخ طوال الليل ليحرموا بذلك لاعبي المنتخب البرتغالي من النوم.

وفي فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر كابتن المنتخب الوطني البرتغالي كريستيانو رونالدو من خلف النافذة وألمح بحركة إيمائية للمشجعين الإيرانيين بأنه يرغب في النوم.

وعلى ما يبدو أثار ذلك حياء المشجعين وهدأ الصخب قرب الفندق وحوله.

وتشهد مدينة سارانسك الاثنين، مباراة منتخبي البرتغال وإيران ضمن تصفيات المجموعة (В) التي تضم منتخبي إسبانيا والمغرب، حيث تحافظ البرتغال وإيران على فرص الوصول إلى ثمن النهائي.