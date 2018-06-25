الرئيس الفلسطيني يحضر نهائي كأس العالم في روسيا

رام الله: يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حضور المباراة النهائية لكأس العالم 2018 في روسيا.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، إن “عباس سيحضر المباراة إلى جانب عدد من رؤساء وزعماء العالم، بناء على دعوة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني أنفانتينو”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأوضح الرجوب أن عباس سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، لبحث العلاقات الثنائية وآخر المستجدات.

وانطلقت في 14 يونيو/ حزيران الجاري البطولة الكروية العالمية (المونديال)، في روسيا، بمشاركة 32 منتخبًا، وتستمر حتى 15 يوليو/ تموز المقبل. (الأناضول)