أحلام تثير غضب السعوديات – (صورة)

لندن – “القدس العربي”: أثارت الفنانة أحلام غضب النساء السعوديات، في تعليقها على السماح لهن بالقيادة.

ونشرت أحلام على “إنستغرام”: “مبروك لبنات ونساء السعودية بالسواقة، وهذا يوم تاريخي تسطر باسمكم، أتمنى لكم التوفيق ومزيداً من الازدهار والتقدم”، وأضافت: “السعادة اللي شهدتها في عيونكم، أمس، أسعدتني بالرغم من إني كنت ضد السواقة في السعودية بشكل عام”، “لكن فعلاً هو حق للمرأة السعودية الناجحة في كل مجالاتها، الله يحميكم ويحرسكم ويحفظكم، انتبهوا من السرعة والانشغال بالموبايلات أثناء السواقة وانتوا قدها”.

واعتبر عدد كبير من المتابعين أن الفنانة متناقضة وغير واضحة في آرائها. ورأوا ان التهنئة أتت مراعاة لجمهورها السعودي رغم رفضها قيادة السعوديات.

يشار إلى أن أحلام كانت قالت خلال حلولها ضيفة على برنامج الفنانة أروى الذي يعرض على شاشة MBC، إنها تعارض قيادة المرأة السعودية وتفضل اعتمادها على السائق الخاص.