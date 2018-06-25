مارادونا يدعو لاجتماع بين لاعبي المنتخب الحاليين والسابقين لانقاذ “شرف” الأرجنتين

“القدس العربي”: قبل مباراة الفرصة الأخيرة للتأهل إلى الدور ثمن النهائي، دعا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا الأحد إلى اجتماع بين لاعبي المنتخب الحالي والنجوم السابقين من أجل إنقاذ “شرف” الالبيسيليستي الذي يواجه خطر الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا.

وقال مارادونا الذي قاد الأرجنتين إلى اللقب العالمي عام 1986، في تصريح لقناة التلفزيون “تيليسور” الفنزويلية: “أود الحصول على فرصة لقائهم، مع (نيري) بومبيدو، (سيرخيو) غويكوتشيا، (كلاوديو) كانيجيا، (بدرو) تروليو وحتى (دانيال) باساريلا إذا كان يريد أن يأتي، ومع (خورخي) فالدانو” وجميعهم دافع عن ألوان المنتخب في الثمانينيات.

والثلاثاء تلعب الأرجنتين ضد نيجيريا، في مباراة الفرصة الأخيرة للتأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد خسارتها نقطتين في المباراة الأولى أمام ايسلندا (1-1) وسقوطها المذل أمام كرواتيا (صفر-3).

وتحتل الارجنتين المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف خلف ايسلندا الثالثة ونقطتين خلف نيجيريا و5 نقاط خلف كرواتيا التي ضمنت البطاقة الاولى عن المجموعة.

وأضاف مارادونا “سندافع عن شرفنا يا رفاق. من منطلق وضعنا الحالي، يؤلمنا كثيرا مشاهدة كرواتيا تدك شباكنا بثلاثة أهداف ونبقى مكتوفي الأيدي دون أن نفعل أي شيء”.

وهاجم مارادونا الذي انتقد مؤخرا المدرب خورخي سامباولي والمهاجم سيرخيو أغويرو، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابييا أيضا.

وقال “أنا غاضب ومستاء جدا، لأن أي شخص ارتدى هذا القميص (المنتخب الأرجنتيني) لا يمكنه أن يراه يسحق من منتخب كرواتيا الذي ليس بحجم ألمانيا أو البرازيل، ولا هولندا أو اسبانيا”.

وتابع “لكن هناك مذنبون، والجاني هو رئيس الاتحاد الارجنتيني. الجميع هز برأسه عندما وصل سامباولي مع أجهزة كمبيوتر وطائرات بدون طيار و14 مساعدا”، موضحا “أعتقد أن هناك افتقار تام للسلطة من جانب تابيا”.