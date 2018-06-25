موقع سعودي “لم يبتلع″ فوز أردوغان فروج لقصيدة في شتمه ومدح “البدر بن سلمان”!- (فيديو)

“القدس العربي”: نشر موقع سعودي، يتردد أنه مقرب من دوائر القرار في المملكة، قصيدة احتوت على شتائم، وأوصاف غير مسبوقة بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية المبكرة.

صحيفة “عاجل” الإلكترونية، نشرت قصيدة لشاعر، قالت إنه حمزة الطيار، إمام وخطيب مسجد الراجحي في الرياض، أثارت جدلا واسعا بين المغردين عبر موقع “تويتر”، لا سيما أن الموقع الناشر، يعد مقربا من دوائر صنع القرار في المملكة.

واعتبر مغردون أن نشر الصحيفة شتائم بحق أردوغان، يتناقض مع مسار العلاقات بين السعودية وتركيا، والتي أكدت الرياض على متانتها خلال الفترة الماضية.

وجاء في كلمات القصيدة: يا مُظهرًا زيفَ التّخوفِ مُبطنًا.. حقدًا تضيقُ بحملهِ الأضلاعُ.. خادعْ سِوانا إننا لا يَنطلي.. عن فهمِنا أسلوبُك الخدَّاعُ.. القدسُ ضاعتْ تحتَ عُهْدةِ حُكْمِكُمْ.. وبِـمُلْكِكُمْ كَمْ ضاعتِ الأصقاعُ.

وأضاف الشاعر: دَعْ عنك مكةَ لا تَفُهْ عن شأنِها.. لـمُلوكِنا في حفظِها إبداعُ.. طهِّرْ بلادَكَ مِنْ سُفُورٍ شانَها.. واكْفُفْ بِها مَنْ في الرذائلِ ماعوا.. واتركْ مُغازلةَ اليهودِ بِغَمْزَةٍ.. مِنْ عينِ مَكرٍ دأبُها الإيقاعُ.

وأيضا: وانْفُضْ يديكَ مِنَ المجوسِ ورجسِهِمْ.. فَبِجُرْمِهِمْ أمرَ السَّلامِ أضاعوا.. وابْعُدْ عن الحمدينِ إنَّ دسائسًا.. قادَا فظائِعها فَفَاضَ الصاعُ.. واحذرْ مِنَ الإخوانِ مَنْ قد أُعْمِيَتْ.. أبصارُهمْ وانسدَّتِ الأسماعُ.

وختم قائلا: “غرُّوكَ إذْ قالوا الخلافةُ إرثُكُمْ.. فَتَطَايَرَتْ طَيْشًا بكَ الأطماعُ.. هوِّنْ عليكَ فما الخِلافةُ لُعبَةً.. لا يُتعِبَنَّكَ نحوَها الإيضاعُ.. دعْ شأنَنَا إنَّا بِفُلْكِ سَلامةٍ.. لا يَعْتَرِي ركَّابَها الإفزاعُ.

شاعر يواجه أردوغان بسياط الكلمات: يا مُظهراً زيفَ التّخوفِ مُبطناً..

حقداً تضيقُ بحملهِ الأضلاعُ خادعْ سِوانا إننا لا يَنطلي..

عن فهمِنا أسلوبُك الخدَّاعُ pic.twitter.com/O65MVZup5I — صحيفة عاجل (@ajlnews) June 24, 2018

الموقع السعودي @ajlnews ينشر أبياتاً لشخص لم يُسمّه، ملأى بشتائم مقذعة، واتهامات بالتخوين للرئيس #أردوغان، لم يحظ روحاني طهران ولا نتنياهو تل أبيب بعشرها. هل هذا الموقع "مشبوه"،كما وصف سفير #السعودية في #تركيا "الأقلام" التي تجتهد في إفساد العلاقات بين الرياض وأنقرة؟ وهل سيُحاسب؟ pic.twitter.com/JSbvH1AQ3J — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) June 24, 2018

قالها وليم شكسبير:

الشيطان في سعيه لتحقيق مآربه، قد يلجأ لترتيل الكتاب المقدس — A. Hadi (@benwaleed_) June 24, 2018

ابداع المطايا شعر ودبكه

ابشري اسرائيل بطول البقاء.. — جمال بيدق (@JamalBaidaq) June 24, 2018

ان تنشر هذه القصيدة يوم فوز اردغان هذا يعني أنك حزين جدا أشفق عليك — بوح قلم..!! (@o9i8u7y) June 24, 2018

جنودنا يقاتلون على الحدود والصواريخ فوق عاصمتنا وعاجل جاييه واحد فاشل يتكلم عن تركيا ؟!! سقوط كبير لبعض الاعلام في وطني الحبيب — ابو بندر (@sbuwwg) June 24, 2018