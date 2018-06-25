وزير إسرائيلي يحرض على استهداف الأطفال الفلسطينيين

القدس: دعا وزير إسرائيلي بارز إلى استهداف مطلقي الطائرات الورقية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقال وزير التعليم نفتالي بنيت، للإذاعة الإسرائيلية، الإثنين، “يجب إطلاق النار على مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة”.

وأضاف “إنهم ليسوا أطفال وإنما إرهابيون”، في إشارة إلى مطلقي الطائرات الورقية.

وتابع بنيت، “استهداف مطلقي هذه الطائرات والبالونات، السبيل الأخلاقي والعملياتي الوحيد لمنع تصعيد الأوضاع″.

وكانت إسرائيل قالت إن فلسطينيين أطلقوا مئات الطائرات والبالونات المحترقة من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل في الشهرين الماضيين.

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن هذه الطائرات والبالونات تسببت في إحراق عشرات آلاف الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الزراعية والغابات، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

ويقول الجيش الإسرائيلي، إنه بدأ في الأيام الأخيرة باطلاق النار التحذيري باتجاه الفلسطينيين الذين يطلقون هذه الطائرات والبالونات المحترقة.

ويطلق نشطاء فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه أراضي غلاف غزة منذ بداية مسيرات “العودة”، التي انطلقت نهاية مارس/آذار الماضي؛ والتي خلفت عشرات القتلى وآلاف المصابين من الفلسطينيين. (الأناضول)