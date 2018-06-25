عودة قوية لسلسلة “جوراسيك وورلد” إلى صالات السينما الأمريكية

واشنطن: حقق فيلم “جوراسيك وورلد: فالن كيندوم” عودة قوية إلى شباك التذاكر في الصالات الأمريكية حاصداً 150 مليون دولار في أسبوعه الأول، وفق أرقام موقتة نشرتها شركة “اكزبيتر ريليشنز″.

وتدور أحداث هذا الجزء الخامس من سلسلة أفلام “جوراسيك بارك” التي أطلقها ستيفن سبيلبرغ في 1993، بعد ثلاث سنوات على تدمير مجمع “جوراسيك وورلد”. فمع عودة بركان الجزيرة للنشاط، يتولى اوين (كريس بات) وكلير (برايس دالاس هاورد) مهمة واحدة تقضي بانقاذ الديناصورات المتبقية من الانقراض.

ومع أن الإيرادات المحققة بعيدة عن تلك التي نالها فيلم “جوراسيك وورلد” في أسبوعه الأول في الصالات العام 2015 وبلغت 204,6 ملايين دولار، يبقى أداء هذا الفيلم الذي يبث في 4475 صالة سينما في أمريكا الشمالية جيداً.

وتراجع متصدر التصنيف الأسبوع الماضي إلى المرتبة الثانية هذا الأسبوع، إذ نال فيلم الرسوم المتحركة “انكريديبلز 2″ من انتاج شركة “بيكسار” التابعة لمجموعة “ديزني” 80,92 مليون دولار في أسبوعه الثاني، مع مجموع 350,28 مليون دولار منذ بدء عرضه.

كذلك تراجع فيلم “اوشنز 8″ مرتبة واحدة عن الأسبوع الماضي محتلا المركز الثالث مع 11,65 مليون دولار (100,39 مليون دولار في ثلاثة أسابيع).

وبتراجع مركز واحد أيضاُ عن الأسبوع الماضي، احتل الفيلم الكوميدي “تاغ” المرتبة الرابعة حاصداُ ايرادات قدرها 8,2 ملايين دولار (30,37 مليون دولار في أسبوعين).

أما فيلم “ديدبول 2″ من انتاج “فوكس″ فحافظ على مرتبته الخامسة محققاُ ايرادات قدرها 5,25 ملايين دولار (304,15 ملايين منذ بدء عرضه قبل ستة أسابيع).

وخسر “سولو: ايه ستار وورز ستوري” مرتبتين ليصل إلى المركز السادس في أسبوعه الخامس في الصالات. وحقق الفيلم الذي يندرج ضمن سلسلة “حرب النجوم”، 4 ملايين دولار ليصل مجموعه إلى 202,2 مليون دولار منذ بدء عرضه.

وتلاه في المرتبة السابعة فيلم الرعب “هيريديتري” الذي نال إيرادات قدرها 3,81 ملايين دولار ليصبح مجموع عائداته 35 مليوناُ في ثلاثة أسابيع.

وتبعه في المركز الثامن “سوبرفلاي” الذي حصد 3,35 ملايين دولار في أسبوعه الثاني (15,27 مليوناُ في المجموع).

أما المرتبة التاسعة فكانت من نصيب “أفنجرز: إنفينيتي وور” الذي حقق 2,48 مليون دولار. وهو جمع منذ بدء عرضه قبل تسعة أسابيع إيرادات ملفتة قدرها 669,47 مليون دولار. وجاء في المرتبة العاشرة “بوك كلوب” مع إيرادات قدرها 920 ألف دولار ليصل مجموعه في غضون ستة أسابيع إلى 64,66 مليوناً. (أ ف ب)