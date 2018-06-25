مستشار لبن زايد: أردوغان فاز بأغلبية بسيطة في انتخابات شبه نزيهة!

لندن – “القدس العربي”: هاجم مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بـ”الحاكم السلطوي”، الأمر الذي أظهر خيبة أمل إماراتية من نتيجة الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وقال عبد الله عبر حسابه على “تويتر” تعليقاً على نتائج الانتخابات التركية: “بأغلبية بسيطة وفِي انتخابات شبه نزيهة فاز هذا الحاكم السلطوي المصاب بفيروس الغرور ل 7 سنوات قادمة. مبروك لتركيا 7 سنوات عجاف،” رغم ان الفترة الرئاسية في تركيا تبلغ 5 سنوات فقط.

بأغلبية بسيطة وفِي انتخابات شبه نزيهة فاز هذا الحاكم السلطوي المصاب بفيروس الغرور ل 7 سنوات قادمة. مبروك لتركيا 7 سنوات عجاف. pic.twitter.com/giAek2jCtw — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 25, 2018



وتفاعل مغردون مع تغريدة عبد الله وشكك معلقون في الشهادة التي يحملها باعتباره بروفيسور في العلوم السياسية كونه جعل الفترة الرئاسية 7 سنوات في حين أنها 5 سنوات فقط، وسخر معلقون بالقول إن الأغلبية البسيطة التي يتحدث عنها تعادل 11 مليون صوت زيادة عن منافسه حزب الشعب الجمهوري محرم إيجة.

هل هذه تغريدة واحد يحمل دكتوراه في العلوم السياسية ؟؟؟ أشفق على طلابك !! — Mansour (@VeteranTv) June 25, 2018

فرق الاصوات بين الفائز واقرب منافس اكثر من عشر ملايين صوت

هذا يعني اكثر من عدد الاماراتيين بعشر اضعاف وجاي تتكلم على نسبة بسيطة

انت حدك تشوف صندوق خيار — علي التركي (@unknown_4_ever) June 25, 2018

وحصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على اكثر من الخمسين بالمئة الضرورية من الأصوات خلال انتخابات الاحد ما يعني فوزه بولاية رئاسية جديدة بسلطات معززة على ما اعلنت السلطات الانتخابية الاثنين. وفي وقت سابق أعلن إردوغان مساء الأحد فوزه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقال بخطاب في اسطنبول “النتائج غير الرسمية للانتخابات واضحة. وفقا لها… لقد عهدت أمتنا إلي بمسؤولية رئاسة الجمهورية”. وقال إنّ “تركيا، مع نسبة مشاركة قاربت 90%، أعطت العالم درسا في الديمقراطية”.