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مستشار لبن زايد: أردوغان فاز بأغلبية بسيطة في انتخابات شبه نزيهة!

Jun 25, 2018
صورة من الأرشيف لاردوغان ومحمد بن زايد
صورة من الأرشيف لاردوغان ومحمد بن زايد

لندن – “القدس العربي”: هاجم مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بـ”الحاكم السلطوي”، الأمر الذي أظهر خيبة أمل إماراتية من نتيجة الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وقال عبد الله عبر حسابه على “تويتر” تعليقاً على نتائج الانتخابات التركية: “بأغلبية بسيطة وفِي انتخابات شبه نزيهة فاز هذا الحاكم السلطوي المصاب بفيروس الغرور ل 7 سنوات قادمة. مبروك لتركيا 7 سنوات عجاف،” رغم ان الفترة الرئاسية في تركيا تبلغ 5 سنوات فقط.


وتفاعل مغردون مع تغريدة عبد الله وشكك معلقون في الشهادة التي يحملها باعتباره بروفيسور في العلوم السياسية كونه جعل الفترة الرئاسية 7 سنوات في حين أنها 5 سنوات فقط، وسخر معلقون بالقول إن الأغلبية البسيطة التي يتحدث عنها تعادل 11 مليون صوت زيادة عن منافسه حزب الشعب الجمهوري محرم إيجة.

وحصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على اكثر من الخمسين بالمئة الضرورية من الأصوات خلال انتخابات الاحد ما يعني فوزه بولاية رئاسية جديدة بسلطات معززة على ما اعلنت السلطات الانتخابية الاثنين. وفي وقت سابق أعلن إردوغان مساء الأحد فوزه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقال بخطاب في اسطنبول “النتائج غير الرسمية للانتخابات واضحة. وفقا لها… لقد عهدت أمتنا إلي بمسؤولية رئاسة الجمهورية”. وقال إنّ “تركيا، مع نسبة مشاركة قاربت 90%، أعطت العالم درسا في الديمقراطية”.

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3 تعليقات

  2. هههه يعني انت في بلد ديمقراطي اللي ما تعرفوا ما معنى انتخابات وتسيرون بلدكم بطاعة كاملة لأمريكا كي ترضى عنكم وبعتم القيم الأصيلة للإخوة والقربة والجوار

  3. شيئ ايجابي أن يعبروا عن ألمهم لان عدم التعبير يمكن ان يجعلهم يصابون بجلطة

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