﻿

اتهام ضاحي خلفان بالإصابة بـ “إسهال تويتري” بعد فوز أردوغان! ـ (تغريدات)

Jun 25, 2018

1

 لندن-”القدس العربي”:

حاول نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان ان يسخر من فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية، فارتدت إليه سخريتة على حسابه على “تويتر” بل وبوصفة طبية غير سارة.

وتعود القصة إلى التغريدة التي خرج بها خلفان على حسابه عقب اعلان نيجة الانتخابات التركية ف، حيث غرد مصدوما “فوز أردوغان في الانتخابات بمناسبة انهيار الليرة التركية”.”

ومع بدء ظهور نتائج الانتخابات وتأكد تقدم الرئيس أردوغان، واصل خلفان تحليله الانفعالي قائلا في تغريدة ثانية ” في وطن يحكمه أردوغان…. لا يفوز إلا أردوغان”

وعلق المدون سلطان اليافعي على حالة خلفان ونظام بلاده ساخرا ” قائلا “فوز أردوغان رغم دعمكم غير المسبوق لمنافسيه راحت فلوسكم وأخلاقكم وبقاء أردوغان ومبادئه وأخلاقه. . مبروك عليكم السقوط المادي والمعنوي والأخلاقي”.


وعلق الكاتب تاج السر عثمان على تغريدة “خلفان” قائلا:” تشخيص الحالة: أعراض إسهال استشر طبيبك”.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left