اتهام ضاحي خلفان بالإصابة بـ “إسهال تويتري” بعد فوز أردوغان! ـ (تغريدات)

لندن-”القدس العربي”:

حاول نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان ان يسخر من فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية، فارتدت إليه سخريتة على حسابه على “تويتر” بل وبوصفة طبية غير سارة.

وتعود القصة إلى التغريدة التي خرج بها خلفان على حسابه عقب اعلان نيجة الانتخابات التركية ف، حيث غرد مصدوما “فوز أردوغان في الانتخابات بمناسبة انهيار الليرة التركية”.”

فوز اردوغان في الانتخابات بمناسبة انهيار الليرة التركية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 24, 2018

ومع بدء ظهور نتائج الانتخابات وتأكد تقدم الرئيس أردوغان، واصل خلفان تحليله الانفعالي قائلا في تغريدة ثانية ” في وطن يحكمه أردوغان…. لا يفوز إلا أردوغان”

في وطن يحكمه اردوغان…. لا يفوز إلا اردوغان — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 25, 2018

وعلق المدون سلطان اليافعي على حالة خلفان ونظام بلاده ساخرا ” قائلا “فوز أردوغان رغم دعمكم غير المسبوق لمنافسيه راحت فلوسكم وأخلاقكم وبقاء أردوغان ومبادئه وأخلاقه. . مبروك عليكم السقوط المادي والمعنوي والأخلاقي”.

فوز أردوغان رغم دعمكم غير المسبوق لمنافسيه راحت فلوسكم وأخلاقكم وبقاء أردوغان ومبادئه وأخلاقه. مبروك عليكم السقوط المادي والمعنوي والأخلاقي. — سلطان اليافعي (@SultanAboTamim1) June 24, 2018



وعلق الكاتب تاج السر عثمان على تغريدة “خلفان” قائلا:” تشخيص الحالة: أعراض إسهال استشر طبيبك”.