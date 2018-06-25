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ترامب يصف المهاجرين بـ”الغزاة ” ويدعو لترحيلهم إلى بلادهم بأقصى سرعة

Jun 25, 2018

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 لندن-”القدس العربي”:

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية بالغزاة داعيا الى ضرورة ترحيلهم واعادتهم لبلادهم من دون محاكمة.

وكتب ترامب عبر “تويتر”: “لا يمكننا السماح لكل هؤلاء الأشخاص بغزو بلدنا. عندما يدخل أحدهم يتعيّن علينا إعادته على الفور من حيث أتى دون الحاجة لمثوله أمام قضاة أو رفع دعاوى قضائية بالمحاكم”

وأضاف: “لا يمكننا قبول جميع من يحاولون اقتحام بلدنا،مع الحدود القوية لا توجد جرائم”

وكان ترامب، قد حثّ أعضاء الكونغرس على العمل معاً من أجل إصلاح ما وصفه بـ “قوانين الهجرة السخيفة”.

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