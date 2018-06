ترامب يصف المهاجرين بـ”الغزاة ” ويدعو لترحيلهم إلى بلادهم بأقصى سرعة

لندن-”القدس العربي”:

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية بالغزاة داعيا الى ضرورة ترحيلهم واعادتهم لبلادهم من دون محاكمة.

وكتب ترامب عبر “تويتر”: “لا يمكننا السماح لكل هؤلاء الأشخاص بغزو بلدنا. عندما يدخل أحدهم يتعيّن علينا إعادته على الفور من حيث أتى دون الحاجة لمثوله أمام قضاة أو رفع دعاوى قضائية بالمحاكم”

Hiring manythousands of judges, and going through a long and complicated legal process, is not the way to go – will always be disfunctional. People must simply be stopped at the Border and told they cannot come into the U.S. illegally. Children brought back to their country……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018