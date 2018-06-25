إضراب وانتشار للشرطة في سوق طهران بعد انهيار الريال الإيراني

لندن – ” القدس العربي”: أعلنت وكالة ” أرنا” الإيرانية، اليوم الإثنين، عن اضراب من قبل بائعي الأقشمة والتحق بهم بعض أصحاب المحال التجارية الأخرى في سوق طهران.

ونقلت عن المضربين تأكيدهم أن موقفهم هذا يأتي احتجاجا على التضخم وما تشهده الأسواق من ارتفاع أسعار العملة الصعبة.

هوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية خلال اليومين الماضين..

ووفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، فإن الدولار ارتفع إلى 87 ألف ريال.

مصادر غير رسمية، أشارت ، وفق وكالة أرنا” إلى وقوع اضطرابات في سوق طهران.

وبين عدد من الصحفيين الحاضرين في السوق أن قوات الشرطة انتشرت في المنطقة، وأن اصحاب المحال اضربوا عن العمل بهدوء تام .