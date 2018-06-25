قطريون يسخرون من خيبة الإماراتيين

الدوحة -”القدس العربي” – من إسماعيل طلاي:

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية خلال اتصال هاتفي ليلة أمس، حسبما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقالت الوكالة إن أمير قطر هنأ الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيا له دوام التوفيق والسداد، وللشعب التركي المزيد من التقدم والازدهار.

بدوره، هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بفوز رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، خلال اتصال هاتفي أمس.

وأثار فوز الرئيس أردوغان بالانتخابات التركية نقاشا ساخنا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انبرى عدد من الإعلاميين القطريين والمغردين للسخرية مما بات يوصف بـ “الذباب” الالكتروني في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية، بسبب رهانهم على فشل أردوغان في الانتخابات.

وغرّد السفير أحمد سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية عبر حسابه في “تويتر” قائلاً: “فاز أردوغان الرجل القوي رغم كل المؤامرات والدسائس″.

وأضاف: “مخاطبا دول الحصار دون ذكرها بالاسم، قائلاً: “لم يبادروا بتهنئة اردوغان إلى الآن لأنهم لم يفيقوا من الصدمة بعد “.

وقال عبد الله حمد العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، ساخرا من سلطات أبو ظبي: “القائد تميم بن حمد: كفو.القائد أردوغان: مهما يكن.. العزاء ثلاثة أيام بلياليهن في إمارة_أبوظبي_المارقة، وأنا متضامن معهم ولابس بدلة سوداء، تقديرا لملياراتهم التي ضخوها بالاقتصاد في تركيا لإسقاطي..”.

وتابع سخريته من وزير الخارجية الإماراتي، قائلاً: “عاجل| عبز وزير خارجية إمارة_أبوظبي_المارقة: تركيا هوايتها “هو” رسم الحزن في وجوه الناس عندنا خويه”.

وقال الإعلامي القطري جابر الحرمي: “الإمارات دفعت المليارات لإسقاط أردوغان .. ثم عادت عليهم وبالا ..إنه عبث بأموال الشعب الإماراتي لضرب تركيا المسلمة .. فإلى متى سيظل يعبث حكام #ابوظبي بثروات الشعب ؟ وإلى متى سيظل رجالات الإمارات صامتين مغلوب على أمرهم ..؟!”.

وغرّدت مريم آل ثاني، قائلة: “من الطبيعي أن يبدي القطريون والقطريات دعمهم الكامل للقائد المسلم الشهم أردوغان الذي وقف مع قطر هو وشعبه المخلص وقفة رجل واحد، هذا جزء بسيط من رد الدين.. اللهم انصر الحليف ووفقه اللي يعرف تركي يترجم الله لا يهينه”.

وعلّقت الإعلامية القطرية إلهام بدر، قائلة: “ 53% بعد فرز 85% هذه النتيجة الباهرة في التجربة الديمقراطية الحقيقية .. ترفع درجة غضب من صرفوا المليارات للإطاحة بأردوغان.. تهانينا للشعب التركي العظيم”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “الشاتمون الحانقون من إلتفاف غالبية الأتراك حول أردوغان يتجاهلون إن إرادة الشعوب الحرة لا تنكسر فلم تجرؤ العلمانية التركية في عز قوتها على تغيير النجمة والهلال عن العلم العثماني.. بينما استخدم المُستعبدون