ما تعليق ليفربول على أزمة صلاح ورئيس الشيشان؟

القاهرة - “القدس العربي”:

كشفت تقارير صحافية عن أول ردة فعل لإدارة ليفربول، على الفخ الذي وقع فيه النجم المصري محمد صلاح، باستدراجه لمقابلة رئيس الشيشان رمضان قديروف مرتين، لتسديد حسابات سياسية لم يكن هداف البريميرليغ الموسم المنقضي على علم بها.

وعلم مراسل “القدس العربي” في القاهرة، من مصدر قريب جدًا من الفرعون ووكيله رامي عباس، أن صاحب الـ 25 عامًا، تعامل بُحسن النية كما هي عادته دائمًا مع كل شخص يتعامل معه، حتى في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن صلاح (الطيب) لم يكن يعرف حتى اسم قديروف قبل وصوله العاصمة غروزني.

ودون أن يُشير مصدرنا لأسماء مُعينة، أكد أن صلاح فهم “المقلب” بعد فوات الأوان، مكتفيًا بالتلويح إلى وجود ردة فعل حقيقية هذه المرة، بعد المسرحية العبثية، التي أثرت على سمعته عالميًا، بإظهاره في صورة المؤيد لشخص مُدرج ومُصنف على أنه إرهابي.

وأجمعت جُل الصحف الكبرى في بريطانيا على مدار الـ 48 ساعة الماضية، على أن صلاح أقحم نفسه في أزمة سياسية ربما لا يُدرك خطورتها، بعد نجاح عملية استغلاله بامتياز، ليخرج قديروف بصوره وتكريم النجم العربي بحق المواطنة الشيشانية، بمكاسب سياسية من شأنها أن تُحسن صورته أمام العالم.

أما أول ردة فعل من ليفربول على المهزلة، فنقلها موقع “عربي بوست”، بالكشف عما دار بين صلاح ومسؤول ليفربول في محادثة هاتفية جرت بينهما مساء أول أمس السبت، سجل خلالها الرجل الأمريكي اعتراضه على ما فعله اللاعب، بإظهار الخطأ الذي ارتكبه في حق نفسه، بقبول تكريم من حاكم ينظر له على نطاق أوروبي واسع كمتعد على حقوق الإنسان ومجرم حرب.

وإلى الآن يُحاول رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة، التقليل من أهمية هذه الأنباء، حيث يُصر حتى هذه اللحظة، أنه لم يكن يعلم أن قديروف سيُعطي صلاح هذا التكريم، رافضًا تهويل الأمر، لاعتقاده أن الواقعة ستمر مرور الكرام، كما قال بنفسه في تصريحاته الصحافية الأخيرة.