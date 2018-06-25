أولمرت: كان بإمكاننا إزالة حماس إبّان حكمي ونادم لأني لم أفعل

لندن-”القدس العربي”:

عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت خلال حديثه التلفزيوني لقناة“i24News “الإسرائيلية عن ندمه الشديد إبان حكمه “بعدم إخراج حركة حماس من السلطة في غزة عام 2009″.

وشنت إسرائيل عملية عسكرية ضخمة في ذلك العام أطلقت عليها اسم “الرصاص المصبوب” عندما كان أولمرت يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك.

وقال اولمرت الذي استقال من منصبه ودخل السجن بتهمة تلقي رشوة ، “لم نكمل العملية، حيث كان بإمكاننا إزالة حماس من غزة في ذلك الوقت، وكان عدم القيام بذلك خطأ فادحا وموقفا غير مقبول من وزيري الحرب والخارجية في ذلك الوقت عندما قالا إن إكمال المهمة سيخلق أضرارا فادحة داخلية في إسرائيل. ” مؤكدا أن “نتيجة لهذا الخطأ، حركة حماس تعافت، وأصبحت أقوى مما عليه الآن، وبات من المستحيل الآن إزالة حماس من غزة”.

وقدم أولمرت، نصيحة لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بـ”تقديم استقالته بكرامة احتراما لدولة إسرائيل”.