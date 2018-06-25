فرنسا: اعتقال أشخاص مرتبطين باليمين المتطرف بينهم عسكري سابق بتهمة التخطيط لمهاجمة مسلمين

باريس-’’القدس العربي’’- آدم جــابر:

ألقت شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية، الأحد، القبض على عشرة رجالٍ على صلة باليمين المتطرف، ثمانية منهم في المنطقة الباريسية و إثنان في جزيرة كورسيكا، بتهمة التخطيط لشن هجمات ضد مسلمين، انتقاماً للاعتداءات التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، حيث تمت مصادرة أسلحة خلال عمليات تفتيش متعلقة بتلك القضية، حسبما أكدت مصادر قضائية، موضحة أن علمياتِ الاعتقال نفذت في إطار تحقيق جنائي تم فتحُه في باريس يوم 14 من حزيران/يونيو الجاري في “مؤامرة إجرامية إرهابية جنائية”.

ووفقاً لتلفزيون ’’ل-سي – إي’’ الفرنسي، الذي كان السّباق إلى الكشفِ عن هذه المعلومات، فقد تم العثور على العديد من الأسلحة النارية خلال المداهمات التي قامت بها الشرطة، فيما أكد موقع ’’ميديا-بارت’’ الاستقصائي أن من بين الأشخاص العشرة الذين ألقي عليهم القبض موظفٌ ساميٌ سابقٌ ودركيٌ سابقٌ، موضحاً أن الشرطة عثرت أيضا على مختبر سري لتصنيع المتفجرات في منزل أحد المشتبه فيهم الذين تم اعتقالهم.

وأضاف الموقع الفرنسي أن الإدارة العامة للأمن الداخلي، ولكن أيضا أجهزة استخبارات أخرى تابعة لوزراتي الداخلية والدفاع الفرنسيتين، كانت تحقق منذ عدة أشهر بشأن جماعة تطلق على نفسها ” متطوعون من أجل فرنسا” (VPF)، وفرعها المنشق، الذي يضم بين أفراده عناصرا و جنوداً من القوات الخاصة وصيادين من جبال الآلب. وترفع هذه الجماعة التي أنشات في منتصف عام 2015 شعار ’’الدفاع عن الهوية الفرنسية’’ و ’’محاربة أسلمة البلاد’’.

ولكن نشاطها الفعلي بدأ في أعقاب اعتداءات 13 نوفمبر2015 الإرهابية، حسبما يؤكدُ موقع ’’ميديا-بارت’’ دائما، مشيراً إلى أن أحد الأعضاء المؤسسين لهذه الجماعة فقد إبنته في الاعتداء على قاعة الباتكلان للحفلات. وتتضم هذه الجماعة- وفق نفس المصدر، من بين أعضائها نحو خمسين من الجنود و قوات الأمن.

كما أوردت وسائل إعلام فرنسية أن الجماعة تؤكد أن أعضائها يقدرون بــ’’نحو 800، بمن فيهم العديد من العسكريين المتقاعدين، بينهم عدد من كبار الضباط والجنرالات السابقين’’. وتشدد الجماعة على حسابها على ” فيسبوك ” على أنّ معركتها يجب أن تكون ’’عبر جميع الوسائل القانونية فقط ’’. لكنّ موقع ’’ميــديا-بارت’’ أكد أن بعض أفرادها يبعرون عن مواقف ’’فظيعة’’ ويدعون إلى ’’المحاربة ضد أسلمة البلاد’’.