“إيكونوميست”: إلى أين يجرُّ محمد بن سلمان السعودية والعالم العربي؟

لندن ـ “القدس العربي”:

قالت مجلة “إيكونوميست” البريطانية في تقرير لها إن الإصلاحات الجذرية في المملكة العربية السعودية تغير الخليج والعالم العربي، وأكد محرر التقرير أنطون لا غوارديا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحرر الأعراف الاجتماعية والاقتصاد، لكنه يضغط على المعارضة السياسية.

و اعتبرت المجلة أن أبرز علامات التغيير في السعودية هو احتفاء ” المطاوعين” أي “هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر”، التي تفرض الأخلاق العامة، وأن الدولة السعودية تهتم هذه الأيام بالترويج للمتعة: الحفلات الموسيقية، الأزياء، الفن ، الرياضة.

لقد انقلبت الكثير من القواعد الاجتماعية، وأصبح بالإمكان وإلى جانب صوت المؤذن سماع صوت غير مألوف من الضحك.

وتؤكد المجلة أنه برغم السماح لها بقيادة السيارة بعد عقود من المنع، لا يزال أمام المرأة السعودية طريق طويل، فهي لا تزال تخضع للوصاية القانونية من قبل الأزواج أو الأقارب الذكور الذين عليها أن تطلب منهم، على سبيل المثال ، منحهم الإذن بالسفر.

وتضيف “لكن المملكة العربية السعودية أصبحت أقل استثنائية. البحث عن الحياة الطبيعية هو جزء من ثورة رائعة. وهناك محاولة لإعادة تشكيل المجتمع السعودي بعيداً عن القوانين الإسلامية الصارمة وتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط”.

وتؤكد أن المملكة هي أكبر مصدر للنفط في العالم وموطن المناطق الإسلامية المقدسة، لذا فإن نجاح أو فشل الإصلاحات سيؤثر على بقية العالم ، بدءاً بمجلس التعاون الخليجي ، والذي يشمل أيضًا البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وتنقل المجلة عن أحد المسؤولين السعوديين قوله: “أين تذهب المملكة العربية السعودية ، تليها دول مجلس التعاون الخليجي. أين يذهب مجلس التعاون الخليجي، يتبع العالم العربي. أينما يذهب العالم العربي ، فإن العالم الإسلامي يتبع ذلك”.

وافتتحت أول سينما جديدة وعامة للبلاد منذ عام 1979 في نيسان / أبريل الماضي لجمهور متحمس في محطة مترو لم يسبق فتحها من قبل، وهي من تصميم المهندسة العراقية المولد الراحلة زها حديد.

وكانت العروض الأولى عن الأبطال الخارقين: “النمر الأسود” و “المنتقمون: حرب اللانهاية”. لكن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام هو حقيقة أن الرجال والنساء سمح لهم بالجلوس معا.

السعوديون يعتقدون أنهم في فيلم خيالي بطله محمد بن سلمان

وتروي المجلة: قد يعتقد السعوديون أنهم في فيلم خيالي خاص بهم. البطل الأبرز هو محمد بن سلمان، ولي العهد القوي ، الذي لا يزال في الـ32 من عمره. وتقول أروى النعيمي:” لقد دهش الناس من خلال خرق قواعد التطرف الديني ودفع الإسلام المعتدل “. وتضف “إن الكثير من الناس يقلقون من أن الله سيكون غاضبًا لأن هناك الكثير من الحرام “. و أن “بعض السيدات يكافحن من أجل التنفس عندما يتحدثن عن التغييرات. أقول لهم “أنت تذهب إلى السينما في دبي. هل الله فقط في المملكة العربية السعودية وليس في دبي؟”.

ويشير التقرير أن معظم الشبان السعوديين سعداء أيضاً. فهناك مجموعة من الأصدقاء في العشرينات من العمر ، يجلسون في مقهى في مركز تجاري ، يبرزون فيه قمصانهم وقبعات البيسبول. ويقولون قبل عام ، إن “المطاوعين” لم يكونوا يسمحوا لهم بالدخول. “لقد عاملونا كما لو كنا ذئابًا”، يقول فهد. و يضيف أحمد: “في السابق ، كانت العقول مغلقة. الآن هم منفتحون”. لكن، بالنسبة للبعض في هذه المجموعة، العقول لست مفتوحة بالقدر، الذي سمحوا فيه لأخواتهم بالعمل في المكاتب المختلطة. وكما قال أحدهم: “أسرنا وقبائلنا سيسألوننا: “لستم رجالاً؟ .

و تقول المجلة إنه قبل عامين، عندما طرح إصلاحاته ، المعروفة باسم “رؤية 2030″ ، كان تركيز الأمير محمد بالكامل تقريباً على إنعاش الاقتصاد ، حيث انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. وأعلن أن حق المرأة في القيادة سيتركه للمجتمع ليقرر. في هذه الأيام ، تتغير العادات الاجتماعية بسرعة كبيرة بحيث يتساءل البعض عما إذا كان الأمير يسعى في الواقع إلى تحول اجتماعي وديني تحت ستار اقتصادي.

وتشير إلى أنه عكس العديد من أقرانه، لم يتم تعليم ولي العهد في الغرب. وهو يعتبر نفسه بطلاً للشباب (أقل من 30 سنة يشكلون غالبية السكان). وأن تغييراته ترقى إلى ثورة الشباب الموجهة من الأعلى إلى الأسفل، من قبل أمير في قصره ، وليس من الأسفل إلى الأعلى ، من قبل المتظاهرين الغاضبين في الشوارع.

وتذكر لقد نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في الغالب من تجنب انتفاضات الربيع العربي في عام 2011، والفوضى التي تلت ذلك (تم قمع الاضطرابات في البحرين). وعرف زعماء الخليج منذ فترة طويلة أنهم لا يستطيعون الاعتماد على النفط إلى الأبد، لكنهم كانوا يخشون التغيير.

وكان زعماء الخليج يعرفون منذ فترة طويلة أنهم لا يستطيعون الاعتماد على النفط إلى الأبد، لكنهم كانوا يخشون التغيير. وشعار الملك الراحل عبد الله كان “بشوية..شوية” . لكن على العكس من ذلك يقول الأمير محمد بن سلمان، “يطير عاليا وسريعا”، مثلما يقول الكاتب عبد الرحمن الراشد، الذي يعلق “لم أتعاف بعد من الصدمة بعد الصدمة بعد الصدمة”.

وعلى الرغم من أنه ينظر إليه على أنه بطل خارق، إلا أن ولي العهد السعودي لديه الكثير من السوء بشأنه. فقد أصبحت البلاد أكثر استبدادية. وتم سجن المنتقدين من جميع المشارب. واعتقل العديد من نشطاء حقوق المرأة في مايو/ أيار الماضي. وقد ارتفع عدد عمليات الإعدام بحدة. وتم نقل مئات من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال إلى فندق “ريتز كارلتون” في العام الماضي وتم أخذ جزء من ثروتهم في حملة “مكافحة الفساد” السريالية.

وتنقل المجلة عن أحد رجال الأعمال السعوديين قوله “لدينا الحق في الرقص، لكن ليس لدينا الحق في الكلام”.

مركز العالم العربي “انتقل إلى ممالك النفط في الخليج”

وبحسبها فمع ذلك، هناك طاقة جديدة في الخليج. فبالنسبة لعبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في الإمارات العربية المتحدة، يعيش العالم العربي ما يسميه “لحظة الخليج”. و يزعم أن مركز العالم العربي انتقل إلى ممالك النفط في الخليج العربي.

وتشير أنه في تسجيل صوتي تم تسريبه في عام 2015، سمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومستشاروه وهم ينتقدون الملكيات الخليجية على أنها مجرد “نصف دول” مع الكثير من المال الذي يعاملونه “مثل الأرز″.

وتضيف لكن على الرغم من ازدرائهم، أصبح الحكام المصريون متسولين عند أقدام الملوك والأمراء وسلاطين الخليج. ولم يحدث من قبل أن استخدمت دول الخليج مثل هذه السلطة. ويقول عبد الله: “أصغر دولة خليجية لديها تأثير أكبر من الدولة العربية الأكبر”. تمثل دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي ، لكن 12٪ فقط من سكانها (أو نصفهم ، باستثناء العمال الأجانب).وتنتج 24٪ من النفط الخام العالمي. أصبحت دبي في دولة الإمارات مدينة عالمية.

وبحسب المجلة فالرياض هي مركز الدبلوماسية الإقليمية.وكانت رحلة دونالد ترامب الأولى كرئيس لأمريكا إلى قمة العالم الإسلامي التي استضافها الملك سلمان. وأصبحت الدول الخليجية أكبر المشترين للأسلحة، وكانت أكثر استعداداً لاستخدامها ، الأكثر إثارة للجدل في اليمن. الثقافة تزدهر أيضًا.

وتذكر اشترت دول الخليج الكثير من وسائل الإعلام العربية، وأطلقت عدة قنوات إخبارية فضائية، أشهرها وأكثرها إثارة للجدل هي الجزيرة ، ومقرها في قطر.و يقع فرع لمتحف اللوفر في قبة جميلة على شاطئ البحر في أبو ظبي. والدوحة تفتخر بواحد من أرقى متاحف الفن الإسلامي. وتقوم بعض أشهر الجامعات العالمية بإنشاء مراكز أمامية في المنطقة.

رمال متحركة

وبحسب المجلة فإن الملكيات الخليجية حققت كل هذا، والعواقب المترتبة على بروزها الجديد، في جزء منه لأن الكثير من معاقل القوى العربية القديمة تم الإطاحة بها، فالقاهرة راكدة بعد انتفاضة عام 2011 التي طردت رجل مصر القوي، حسني مبارك، وانقلاب عام 2013 الذي جلب آخر، السيسي ، إلى السلطة. ودمشق تتصارع مع الحرب الأهلية السورية المرعبة. وبغداد تتعافى فقط من خلافة الصراعات في العراق. وبيروت لم تسترد مكانها بعد الحرب الأهلية اللبنانية بين 1975 و 1990.

فقر مازال حيا في الذاكرة

ومع ذلك، يمكن لدول الخليج أن تتباهى بإنجازاتها الخاصة. في العديد من البلدان كان هناك فقر مازال في الذاكرة الحية، وتقول سارة الأميري، الوزيرة في الإمارات العربية المتحدة: “كانت المياه صفراء وكان أبي يرشحها بحجابه”. الآن الإمارات هي نموذج للنجاح. ووفقًا لمسح الشباب العربي السنوي الذي تصدره أصداء بيرسون مارستيلر ، وهي شركة علاقات عامة ، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة التي يرغب معظم العرب في العيش فيها ، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا ، مثل أمريكا أو ألمانيا أو كندا.

ومع ذلك ، تقول المجلة فهناك الكثير من عدم اليقين. يتطلب التحول الاجتماعي من المملكة العربية السعودية ، على وجه الخصوص ، التعامل مع التطرف الإسلامي. وبالتخلي عن حذرها السابق، خاضت حرباً لا يمكن الفوز بها في اليمن ، وقسمت دول مجلس التعاون الخليجي في نزاع مع قطر. وهي تأمل في أن تقوم أمريكا بمزيد من الجهود لردع إيران.

وتؤكد المجلة قبل كل شيء ، يتعين على دول الخليج التغلب على اعتمادها على النفط المتقلب وإقناع الناس المدللين بالعمل المنتج.و يجب عليهم القيام بكل هذا دون رد فعل عنيف.

ثلاثة زعماء

وبحسبها أن كل شيء سيعتمد على ثلاثة شبان مختلفين: محمد بن سلمان من المملكة العربية السعودية. محمد بن زايد ، ولي عهد أبو ظبي والقوة الحقيقية لدولة الإمارات ؛ والشيخ تميم بن حمد ، أمير قطر. فهذه العائلات المالكة أقل تقيداً بتقاليد وهواجس الماضي ، ولا سيما قضية فلسطين. فلم تكن قطر ولا الإمارات العربية المتحدة دولتين مستقلتين عندما أذلّت إسرائيل الجيوش العربية في عام 1967. وبالنظر إلى الخوف من إيران ، فإن العديد من قادة دول الخليج يعتبرون إسرائيل حليفًا وليس عدواً.

هؤلاء الزعماء الثلاثة أغنياء وليهم طموح وغير مقيدين بمؤسسات ديمقراطية ويرفعون تحدي قيادة بلدانهم إلى مرحلة ما بعد النفط، والترويج لأشكال أكثر اعتدالا للإسلام. لكنهم يواجهون تحديات فيما يخص السياسة الخارجية بالذات مما قد يقود إلى فوضى وحرب في العالم العربي.